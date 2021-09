Uberaba começa a vacinar adolescentes com comorbidades entre 12 e 13 anos

Adolescentes com comorbidades começam a ser vacinados em Uberaba (foto: Rodrigo Nunes/Ministério da Saúde/Reprodução)

A Prefeitura de Uberaba, cidade no Triângulo Mineiro, começa a vacinar contra a COVID-19 nessa terça-feira (14/9), adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes até seis meses entre os 13 e 12 anos de idade.

A dose de reforço para o público idoso de 85 anos ou mais também será aplicada nessa terça-feira (14/9).

UMS Aluízio Prata - (Elza Amuí);

UMS Maria Tereza - (Lourdes);

USF Dr. Romes Cecílio – (Morumbi);

Igreja Nossa Sra. das Graças – (Boa Vista)

A UMS Valdemar Hial Júnior, no Bairro Tancredo Neves, é a única que terá horário estendido. A unidade de saúde atenderá os moradores de Uberaba até às 20h.

Para que o adolescente receba a 1ª dose é preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência de Uberaba em nome dos pais e laudo médico que comprove a condição do jovem. O documento para comprovar a comorbidade está no site da Prefeitura.

O grupo de gestantes, puérperas e lactantes será vacinada somente na Funel.

A Prefeitura avisa que é indispensável a presença dos pais. Caso o adolescente não esteja acompanhado, não será vacinado.