Sete Lagoas recebe sessões de filmes gratuitas, nesta quinta-feira (2/9)

Depois da exibição dos curtas em Ibirité, no dia 13 de agosto, projeto chega a Sete Lagoas (foto: Coletivo Noite de Cinema/Divulgação)

Nesta quinta-feira (2/9), a cidade de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, recebe o projeto “Mostra Noite de Cinema na Metropolitana”. Serão duas sessões gratuitas, com curtas nacionais e de classificação livre, realizadas na sede da CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (Av. Prefeito Euro Andrade, nº 1060, Cidade de Deus).

As sessões serão às 18h e às 20h, com as cadeiras marcadas e distanciamento, respeitando os protocolos de saúde pública vigentes em função da pandemia de COVID-19.

Os ingressos gratuitos são limitados e devem ser retirados com antecedência no local do evento.

Serão exibidos quatro curtas metragens, todos brasileiros e com classificação livre: "4 Bilhões de Infinito"s, "Moleque", "O Melhor Som do Mundo" e "Dono de Casa".

Em Sete Lagoas, o evento conta com o apoio da CDM, uma organização sem fins lucrativos que realiza serviços sociais na região.

O projeto

Promovido pelo Coletivo Noite de Cinema, a mostra audiovisual vai circular em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Central e Norte do estado, com sessões de cinema gratuitas em áreas abertas de espaços públicos e privados.

A mostra audiovisual é uma realização do Coletivo Noite de Cinema, que promove mostras e sessões de filmes gratuitas nas periferias de cidades da RMBH. O projeto nasceu em 2012, idealizado pelo Oderval Júnior, que atualmente é o coordenador.

“Meu intuito, como produtor cultural, era realizar uma ação sociocultural no meu bairro. Até aquele momento, a gente não tinha uma praça, não tinha nenhuma iniciativa cultural, e assim demos início. Naquela época, a gente fazia tudo sem recursos, não tínhamos nenhuma estrutura, as pessoas emprestavam até as cadeiras, era tudo emprestado ou alugado”, comenta Oderval Júnior.

Neste ano, o projeto já levou os curtas para serem apresentados em 14 cidades do estado.

“A gente pretende, com a circulação na região metropolitana e algumas cidades do Norte e Central de Minas, atingir de 35 a 40 municípios do estado até o final do ano”, afirma o produtor cultural.

A próxima cidade a receber o evento será Brumadinho, na região metropolitana, onde será realizado em três localidades:

Sexta (3/9): será na sede do município, na Praça de Eventos;

Sábado (4/9): na Praça da Igreja, Distrito de Aranha;

Domingo (5/9), na Praça da Matriz, Distrito de Piedade do Paraopeba.

Na sequência, a mostra estará em Augusto de Lima (10 e 12/9), Esmeraldas (16/9) e em Nova Lima (17/9).

O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Vallourec e apoio das prefeituras locais.

Confira as sinopses dos filmes

"4 BILHÕES DE INFINITOS" – Ficção – 14m

Uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa conversando sobre ter esperança.

"MOLEQUE" – Ficção – 20m

Inspirado no "Chaves", uma das séries de maior sucesso na TV do mundo, o curta-metragem conta a história de Moleque, um menino de rua de 10 anos que vive atrás de comida. Um dia, ele conhece Soneca, um vendedor de churros mais velho que, ao ver o garoto andando descalço, resolve dar um par de botas de presente para ele. Mas, ao levar Moleque para a vila onde mora, Soneca passa maus bocados com as travessuras do menino. “Moleque” foi rodado em Belo Horizonte, numa vila no Bairro Santa Efigênia.

"MELHOR SOM DO MUNDO" - ficção - 13m

Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona algo que não pode ser visto nem tocado. Vinicius coleciona sons do mundo. Mas essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando se decide encontrar o melhor de todos: o melhor som do mundo. Em sua busca, Vinicius irá descobrir que o melhor som do mundo está muito mais perto do que o esperado.

"DONO DE CASA" – Ficção- 8m

Um menino pede para brincar com as meninas. No início, ele é dono de uma oficina, mas, sem carros para consertar, ele precisa encontrar outro papel na brincadeira.