Exposição virtual oferece 'viagem' ao sertão de Guimarães Rosa

Imagem fotográfica do Rio São Francisco que integra a exposição virtual a ser aberta hoje pelo Espaço do Conhecimento UFMG (foto: Ronaldo Alves/Divulgação)

“Sertão é isso: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera.” “Grande sertão: Veredas” (1956), obra máxima de Guimarães Rosa, é recheada de frases (e expressões) antológicas. É com a ideia de que o sertão pode estar em qualquer lugar que foi criada a exposição virtual “Sertão mundo”, projeto do Espaço do Conhecimento UFMG. “Sertão é isso: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera.” “Grande sertão: Veredas” (1956), obra máxima de Guimarães Rosa, é recheada de frases (e expressões) antológicas. É com a ideia de que o sertão pode estar em qualquer lugar que foi criada a exposição virtual “Sertão mundo”, projeto do Espaço do Conhecimento UFMG.





Ainda fechada – e, pelo menos por ora, sem previsão de reabertura –, a instituição do Circuito Cultural Praça da Liberdade permanece ativa no ambiente virtual. Com seu lançamento nesta quarta (1º/09), a mostra criada para o ambiente on-line deverá ficar em cartaz em site próprio durante um ano.





Com a promessa de novos conteúdos ao longo desse período – ou seja, para ter a experiência completa o visitante terá que voltar à exposição –, a mostra reúne diferentes olhares para a obra rosiana.





“A visita à exposição é como uma viagem”, afirma Cláudia Campos Soares, professora de literatura brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, que assina a curadoria ao lado de Dânia Lima e Maurício Gino. E, nesta viagem, como bem escreveu Guimarães Rosa, o sertão pode estar em qualquer lugar.





PORTAL





Passado este portal, o visitante chega a um mapa global e, daí, dará início, da maneira que quiser, à sua própria viagem. Para ter acesso ao conteúdo ele deverá clicar em cada ponto – referente a uma cidade. Além de vários locais em Minas Gerais e no Brasil, há também pontos destacados em Berlim, Paris, Buenos Aires. “Mostram as reverberações que a obra de Guimarães Rosa teve no exterior.”





O conteúdo, que a curadora chama de instalação, é de toda espécie. Há vídeos, podcasts, fotografias, jogos, entre outros recursos. Há, inclusive, um filme sobre astronomia, que vai ao encontro da essência da própria instituição, já que o Espaço do Conhecimento conta com um planetário.





ENTREVISTAS Há entrevistas com vários tradutores da obra rosiana. Um dos destaques é um trecho de uma fala do crítico alemão Günter Lorenz, que, em meados dos anos 1960, realizou uma das entrevistas mais importantes (e longas) da carreira do escritor mineiro – o trecho foi cedido por Adriana Jacobsen e Soraia Vilela. Ambas lançaram, em 2013, o documentário “Outro sertão”, que recuperava a temporada em que Rosa, como vice-cônsul do Brasil em Hamburgo (1938-1942), viveu na Alemanha nazista e em guerra.





Buscando sempre a interatividade, a exposição ainda vai contar com uma caderneta de viagens. A cada instalação, o visitante ganha um adesivo – somente nesta primeira fase da mostra serão ao menos 20. De acordo com a curadora, mesmo que tenha sido criada para o ambiente virtual, “Sertão mundo” tem a possibilidade de ganhar “uma ou duas instalações” físicas. Essa hipótese depende da reabertura do Espaço do Conhecimento para visitação pública.





“SERTÃO MUNDO”

Exposição virtual. Abertura nesta quarta (1º/09), às 18h30, no canal do YouTube do Espaço do Conhecimento UFMG. Após o lançamento, a exposição poderá ser acessada pelo site exposicaosertaomundo.com.br

A via de entrada para a exposição é um portal sonoro. “Criamos essa instalação sonora com frases do ‘Grande sertão’, com a participação de várias pessoas de diversas nacionalidades. Ainda que o sertão tenha uma referência física, geográfica, queremos mostrar sua repercussão para o mundo”, diz a curadora.