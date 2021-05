Quarta temporada de 'In treatment' põe a pandemia da COVID-19 no divã

A doutora Brooke Taylor (Uzo Aduba) lida com traumas do mundo contemporâneo (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Onze anos mais tarde, a HBO lança a quarta temporada de "In treatment", agora com Uzo Aduba como protagonista. Em oito episódios, com os dois primeiros estreando no domingo (23/5), ela interpreta a Dra. Brooke Taylor, terapeuta observadora e empática.





A série ressurge ambientada nos tempos atuais em Los Angeles, apresentando três pacientes que fazem sessões buscando ajuda para lidar com diversos conceitos modernos. A COVID-19 e recentes mudanças socioculturais são o pano de fundo do trabalho de Brooke, enquanto ela enfrenta complicações em sua vida pessoal.





No elenco também estão Anthony Ramos, como Eladio, que trabalha no tratamento domiciliar do filho adulto de uma família rica; Liza Colón-Zayas, como Rita, amiga que apoia Brooke; John Benjamin Hickey, como Colin, milionário charmoso que se tornou criminoso do colarinho branco e pensa em como a vida mudou após a saída da prisão; Quintessa Swindell, como Laila, paciente adolescente que tenta construir sua identidade, independentemente das expectativas da família controladora; e Joel Kinnaman, como Adam, ex-namorado de Brooke que reaparece e complica ainda mais a vida dela.





Versão americana da série israelense “BeTipul” (2005-2008), “In treatment” teve três temporadas (2008-2010) com Gabriel Byrne como protagonista. A produção gerou versões mundo afora – no Brasil, é “Sessão de terapia”, que já teve quatro temporadas.





“IN TREATMENT”

Quarta temporada com oito episódios. Os dois primeiros estreiam domingo (23/5), às 22h, na HBO e HBO Go.