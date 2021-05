Supermãe Lauren Graham cria time infantil em 'Virando o jogo dos campeões'

Lauren Graham interpreta Alex, que decide treinar um time de hóquei formado por crianças rejeitadas pelo competitivo mundo dos esportes (foto: DISNEY/DIVULGAÇÃO)

“Eu interpreto muitas mães ou existem muitas mães na TV e no cinema? Não sei bem ao certo. Chegou um momento em que parei de tentar descobrir”, afirma Lauren Graham. Não há como falar dela sem citar Lorelai Gilmore, a adorável mãe meio garotona da super-responsável Rory (Alexis Bledel) de “Gilmore girls” (2000-2007-2016).





Houve outras mães, no entanto. Em filme, Lauren fez Joan em “A volta do todo-poderoso” (2007), Phyllis em “Jogada de gênio” (2008), Pamela em “Max: O cão herói” (2015) e Jules em “Os piores anos da minha vida” (2016). Depois de Lorelai, ainda se tornou mãe de dois adolescentes na série “Parenthood” (2010).





TIME

Agora, a atriz está encarando não só um filho, mas um time inteiro de crianças. Lauren é Alex Morrow em “Virando o jogo dos campeões”, série do Disney+ que revisita a trilogia “Nós somos os campeões” (1992-1994-1996), estrelada por Emilio Estevez. O próprio também está no elenco, que acompanha times de hóquei juvenil em Minnesota (EUA).





Nos filmes, o foco eram os Mighty Ducks. Passados muitos anos da história original, o time passou a pressionar exageradamente crianças de 12 anos. Nos dias atuais, o time é muito competitivo. Já no primeiro episódio, Evan Morrow (Brady Noon) é dispensado por não ser tão bom quanto os colegas.





De coração partido, sua mãe, Alex, dá um show na pista de gelo. O ataque é gravado, viraliza, e ela tem uma ideia: criar um time que não seja tão competitivo e faça as crianças se divertirem. Utiliza como nome Don’t Bother (Não se incomode), a mesma expressão que disse em público quando o filho foi dispensado.





Logo, logo outras crianças se juntam a Evan e Alex, que nunca entendeu nada de hóquei, mas se torna treinadora. O novo time vai treinar na pista de Gordon Bombay (Emilio Estevez), o antigo treinador dos Mighty Ducks, hoje um homem amargurado.





A série foi rodada no final de 2020 em Vancouver, Canadá. Com um episódio por semana, a primeira temporada termina no final deste mês.





Assim como Lorelai, Alex cria o filho sozinha. “Quando li o roteiro, senti algo familiar, o que me fez ficar confortável. De vez em quando, os atores querem fazer algo diferente, ser alguém distante. Mas também é bom fazer alguém próximo de mim mesma”, ela diz.





Com tantas mães no currículo, Lauren não tem filhos. “Vai ver, os papéis chegam até mim porque não tenho essa ‘bagagem’. O que faço é dar aos personagens todo o amor que puder.”





Para Lauren, Alex tem um lado meio “pateta” como ela. “Gosto de suas inseguranças, que seja alguém que esteja querendo descobrir a si mesma. Além do mais, é boa personagem para comédia. Também aceitei o papel porque vi que poderíamos nos divertir, embora não tanto quanto desejamos, por causa da COVID-19. Porém, depois de um ano tão ruim, foi bom trabalhar e esquecer o que estava acontecendo fora do set.”





VOZ

Além de protagonizar a série, Lauren e Estevez são produtores executivos da atração. “Após atuar por tanto tempo, quero fazer parte do time criativo a partir de agora (ela também foi produtora do revival de “Gilmore girls” lançado pela Netflix há cinco anos). Quero dirigir, es- crever. Dessa maneira, acredito que possa ter mais voz.”





Aos 54 anos, Lauren Graham revela que atores lidam com muitos “don’t bother” na carreira. “Mesmo com o sucesso que já tive, quando o telefone não toca é uma forma de você ter seu ‘don’t bother’. Você tem de se reinventar sem parar. Quero trabalhar mais sozinha, escrever roteiros no escritório de casa, sem ficar me preocupando com envelhecimento e rejeição. Somente atuar tem se tornado menos interessante para mim”, conclui.





“VIRANDO O JOGO DOS CAMPEÕES”

Série em 10 episódios em cartaz no Disney .

Nesta sexta (21/5), será lançado o nono capítulo.