"Upside Down Magic - Escola de Magia" chega ao Disney Channel

André Mendes*

Depois de inúmeros adiamentos, longa estreia nesta sexta no Disney Channel e estará disponível também no serviço de streaming Disney (foto: Walt Disney Company/Divulgação)



Estreia na Disney Channel nesta sexta-feira (5/3), às 20h o filme “Upside Down Magic – Escola de Magia”, disponível também no serviço de streaming Disney +. O lançamento, previsto para julho de 2020 na plataforma, foi adiado inúmeras vezes até que finalmente foi adicionado ao catálogo em fevereiro deste ano.





“Esse filme traz uma mensagem sobre amizade, identidade própria e autovalorização. Com toda essa pandemia, há muitas amizades sendo desfeitas, e muitas pessoas irão se relacionar com a tentativa de manter esses relacionamentos, mostrada no filme.”, conta Izabela Rose, via conferência por Zoom, sobre a mensagem que o filme busca passar. Izabela, de 14 anos, lidera o elenco ao lado da atriz havaiana Siena Agudong, de 16.





Elas destacam que a ótima relação desenvolvida durante as filmagens foi fundamental para construir a mensagem sobre amizade tratada no filme, e que se torna ainda mais pertinente no contexto atual. “Foi uma alegria, Izabela está sempre sorrindo, é uma pessoa muito boa de se ter por perto. Tive sorte, pois ir para o set com ela faz com que você automaticamente tenha um bom dia”, conta Siena, quando perguntada sobre como foi trabalhar com a parceira de filmagens.





A história é baseada no best-seller do New York Times de mesmo nome, no qual as melhores amigas Nory Horace (Izabela) e Reina Carvajal (Siena) descobrem possuir poderes mágicos e ingressam na Sage Academy, uma escola para jovens com dons de magia.





Enquanto Reina tem completo domínio sobre seu poder de manipular o fogo, a incapacidade de Nory em lidar com sua habilidade de se transformar em animais, muitas vezes assumindo a forma de um “Dragato” (meio dragão, meio gato), faz com que ela seja colocada na sala de aula da Magia ao Contrário, ou MAC.





A partir daí, Nory e seus colegas de sala irão lutar contra a diretora Knightslinger, que acredita que os alunos da MAC estão vulneráveis à perigosa e maligna “magia das trevas”, na tentativa de provar que seus talentos não convencionais podem superar a magia correta.

BASTIDORES

Durante as gravações, Izabela relembra as dificuldades dos últimos dias de filmagem, quando chuvas fortes castigaram Vancouver, onde o filme foi gravado. “Demoramos cinco dias para filmar uma única cena”, conta a atriz.





Quando perguntada sobre o episódio, Siena não consegue conter o riso: “Estávamos na Ilha de Vancouver, e naquele dia estava chovendo muito, era o último dia de gravação, e precisávamos gravar a última cena. Havia poças de água, as pessoas estavam escorregando na lama, a produção tentava fazer com que não caísse chuva onde estávamos, e, além disso, havia três ursos andando perto do set.”





A cidade de Vancouver foi de grande importância para a união do elenco, que buscava sempre se envolver em atividades culturais, experimentar novas comidas e assistir filmes à noite, na maioria das vezes escolhidos por Joe Nussbaum, responsável pela direção.





“Eu definitivamente tenho que dar muito crédito para ele. Sempre que não entedia algo sobre a cena ou sobre minha personagem, ele me ajudava muito”, comenta Izabela, destacando o trabalho do diretor em comandar o elenco e desenvolver mais uma grande produção dos estúdios da Disney.





*Estagiário sob supervisão do editor Roney Garcia





PRODUÇÃO E ELENCO





Também compõem o elenco de “Upside Down Magic” Elie Somouhi, Alison Fernandez e Max Torina, como membros da Sage Academy; Vicki Lewis, como a diretora da escola; e Kyle Howard, como o professor da aula de Magia ao Contrário. Joe Nussbaum, além de dirigir, atua como produtor-executivo junto Suzanne Farwell e Susan Cartsonis. A direção de fotografia fica por conta de Adam Santelli, enquanto o figurino é de Barbara Sommerville. Destaque na parte técnica para o designer de produção Bill Boes, duas vezes vencedor do Prêmio ADG de Excelência em Design de Produção por filmes como “Desventuras em Série” (2005) e a “Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça” (2000).