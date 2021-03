Novo serviço de streaming, Paramount+ chega ao Brasil nesta quinta-feira

Também vão estar disponíveis já na largada “Escape at Dannemora”, estrelado por Benicio del Toro e que rendeu o Globo de Ouro a Patricia Arquette no ano passado, e “Two weeks to live”, com Maisie Williams. Não faltam também clássicos do catálogo como “NCIS”, “Twin Peaks” e “Todo mundo odeia o Chris”, além de filmes como a trilogia “O poderoso chefão” e os cinco primeiros longas “Missão: Impossível”.



Em breve, chegam a quarta temporada de “The handmaid’s tale” e novidades como “The first lady”, sobre as primeiras-damas americanas, com Viola Davis e Michelle Pfeiffer.