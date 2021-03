Delírio ao definir o Brasil é tema de espetáculo de teatro de bonecos

(foto: Pigmalião/DIVULGAÇÃO)

“Brasil: Versão brasileira”, do grupo Pigmalião Escultura que Mexe tem estreia nesta quinta-feira (4/3). Com, a obra se apresenta como um documentário fantástico que registra os delírios de um diretor marionete ao tentar criar uma obra que retrate o Brasil.No processo, ele se debruça sobre a observação de clichês atribuídos ao país que, por vezes, se tornam realidade, e sofre com a inversão de suas expectativas diante do projeto, desencadeada por um motim dos atores/manipuladores, registrado pela dramaturga Marina Viana. A conclusão: tentar elaborar qualqueré como uma serpente que devora a própria cauda.A temporada on-line vai até 7 de março, sempre às 20h. A obra ficará gratuitamente disponível no YouTube do grupo durante o período de exibição.