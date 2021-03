Série documental sobre paixão, ciúme e solidão estreia nesta quinta

Morto em 2016, Gikovate, que estrela a série, atendeu mais de 9 mil pacientes %uFEFFao longo de 47 anos (foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)

A série “+Amor”, que busca descobrir, ao longo de oito episódios, respostas para discussões como a atração entre opostos, aestreia nesta quinta-feira (4/3), às 19h30, na TV Cultura . A produção, finalizada recentemente, é estrelada pelo já falecido médico psiquiatra Flávio Gikovate, que foi pioneiro no Brasil em publicações sobre amor e sexualidade.Em seu primeiro episódio, a produção reflete sobre. Além de tentar entender o que leva uma pessoa a se apaixonar, que qualidades são buscadas em um parceiro romântico, quais são os critérios do encantamento, os perigos da atração física, a crise do casamento, entre outras questões.As entrevistas são comandadas por Lauro Henriques Jr. e produção, direção e cinematografia dos irmãos Fernando e Paulo Schultz.Falecido em 2016, Gikovate atendeu mais de 9 mil pacientes %uFEFFao longo de 47 anos. Ele publicou mais de 30 livros editados. Já Fernando e %uFEFFPaulo Schultz moraram nos EUA por 20 anos, onde se formaram em cinema e deram início à profissão. De volta ao Brasil, fundaram a produtora Catalisadora Audiovisual, especializada em contar histórias que tocam a mente e o coração, inspirando transformações individuais e coletivas.