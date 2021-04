Confira as melhores opções de filme se séries da Netflix em maio

Estrelado por Amy Adams e com elenco que inclui Julianne Moore e Gary Oldman e Jennifer Jason Leigh, o longa "A mulher na janela" é a produção mais aguardada do serviço no mês que vem (foto: Fotos: Netflix/Divulgação)

Maio está chegando e, com ele, as novidades do catálogo da Netflix. A plataforma de streaming irá disponibilizar 50 títulos ao longo do próximo mês. Séries de sucesso ganham novas temporadas e filmes originais inéditos, um deles estrelado por Amy Adams, estão previstos para estrear no serviço de streaming.





No universo dos programas seriados, o grande destaque é a segunda parte da quinta temporada de "Lucifer", que estreia no dia 28. De acordo com o que a Netflix divulgou, o personagem vivido por Tom Ellis volta à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe (Lauren German).





Os oito novos episódios complementam os que foram lançados em agosto de 2020. A série, que originalmente terminaria na quinta temporada, foi renovada para uma sexta e última, ainda sem previsão de estreia.





Hit na plataforma e bastante comentada nas redes sociais, a produção mexicana "Quem matou Sara?" ganha novos episódios a partir do dia 19. A série mostra a saga de Alex (Manolo Cardona) para provar que foi falsamente acusado de assassinar sua irmã, Sara (Ximena Lamadrid). Nos novos episódios, ele irá revelar o lado mais sombrio da irmã.





Na primeira semana do mês (dia 4), estreia a segunda parte de "Selena: A série", baseada na vida da cantora Selena Quintanilla. Os novos episódios irão mostrar o momento em que ela atinge o sucesso e se esforça para se manter fiel aos seus princípios.





Na sexta-feira (7/5), a plataforma estreia a série de ficção científica "O legado de Júpiter". Estrelada por Leslie Bibb e Josh Duhamel, a produção original, baseada na HQ homônima de Mark Millar, foca na tensão entre duas gerações de super-heróis.





"Special", série sobre um homem gay com paralisia cerebral que decide viver a vida como sempre quis, chega ao fim na segunda temporada, que estreia no dia 20. Nos novos episódios, Ryan (Ryan O'Connell) continua sua saga pela independência pessoal.

KOMINSKY

Já a terceira temporada de "O método Kominsky" fica disponível a partir do dia 28. Estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins, a série é focada nas aventuras que Sandy (Douglas) e Norman (Arkin) enfrentam na terceira idade. O primeiro é um ator que alcançou certo sucesso e agora dá aulas de atuação, e o segundo é seu agente e amigo.





Entre as produções inéditas na Netflix estão "Família Upshaw", sitcom estrelada por Wanda Sykes e Mike Epps, programada para o dia 12; e "Halston", produzida por Ryan Murphy e protagonizada por Ewan McGregor, que estreia no dia 14.





O reality "Imóveis de luxo em família" estreia no dia 31. A produção acompanha a família Kretz e sua imobiliária de luxo em Paris.





Outras séries que ganham continuação em maio são: "Garota de fora" (em 7/5); "Eu vi" e "Love death & robots" (14/5); e "O vizinho" (21/5).





No dia 11, a Netflix disponibiliza a quinta temporada de "Outlander", série do canal norte-americano Starz. As quatro temporadas de "The bold type", da Freeform, chegam um pouco antes, no dia 8. A série mostra a vida de três mulheres que trabalham numa revista em Nova York e precisam equilibrar carreira, romances, amizade e a vida na cidade grande.





Para manter a promessa de que lançaria ao menos um filme por semana em 2021, a Netflix programou a chegada de oito títulos originais em maio. Os dois primeiros são "Monstro" e "500 mil quilômetros", ambos com estreia agendada para a próxima sexta-feira (7/5).





Com produção executiva de John Legend, "Monstro" narra a história de um estudante negro que se vê envolvido em um roubo seguido de morte. A partir daí, ele trava uma luta para provar sua inocência contra um sistema judiciário que o condena por antecipação. O elenco é composto por Kelvin Harrison, Jennifer Hudson e Jeffrey Wright.





Em "500 mil quilômetros", um caminhoneiro alcança a quilometragem anunciada no título. O feito, no entanto, não é suficiente para que ele não perca o emprego para um novo estagiário.

OXIGÊNIO

No dia 12, estreia "Oxigênio", drama francês em que uma mulher acorda numa unidade criogênica totalmente sem memória. A partir daí, a reserva de oxigênio começa a se esgotar, e ela precisa lembrar quem é para sobreviver.





Cercado de expectativas, o longa "A mulher na janela", estrelado por Amy Adams, estreia no dia 14. Adaptação do livro de A.J. Finn, o filme conta a história de Anna (Adams), uma psicóloga que sofre de agorafobia e, por isso, passa o dia confinada em casa. Um dia, ela testemunha um crime violento de sua janela e passa a questionar se ele de fato aconteceu ou se é fruto de sua imaginação. A direção é de Joe Wright e o elenco ainda conta com Julianne Moore, Gary Oldman e Jennifer Jason Leigh.





"Army of the Dead: Invasão em Las Vegas", de Zack Snyder, chega no dia 21. No filme, um grupo de mercenários pretende realizar o maior assalto de todos os tempos em uma Las Vegas assolada por uma invasão zumbi.





E no dia 26, a plataforma lança "O divino Baggio", que mostra os 22 anos de carreira do jogador italiano Roberto Baggio. O craque ficou conhecido no Brasil após perder o pênalti na final da Copa do Mundo de 1994, o que rendeu o tetracampeonato para a Seleção Brasileira.





Além dos filmes inéditos, a Netflix disponibilizará em seu catálogo sucessos já lançados no cinema. Destaque para os nacionais "Boi neon" (2015), premiado longa de Gabriel Mascaro, e "Irmã Dulce" (2014), de Vicente Amorim.





Outras inclusões no catálogo são: "Sicario: Dia do soldado" (2018), com Benicio Del Toro; e "Operação Overlord" (2018), de Julius Avery.





Para os fãs de "Death note", a Netflix prepara a chegada de três filmes da franquia japonesa: "Death note" (2006), "Death note II - O último nome" (2006) e "Death note: Iluminando um novo mundo" (2016).





MARQUE NA AGENDA

SÉRIES

"Selena: A série – Parte 2" (4)

"O legado de Júpiter: Volume I" (7)

"A garota de fora: Temporada 2" (7)

"The bold type: Temporadas 1, 2, 3 e 4" (8)

"Outlander: Temporada 5" (11)

"Família Upshaw" (12)

"Amor, casamento e divórcio" (13)

"A caminho do céu" (14)

"Love, death & robots: Volume 2" (14)

"Halston" (14)

"Eu vi: Temporada 3" (14)





"Quem matou sara?: Temporada 2" (19)

"Special: Temporada 2" (20)

"O vizinho: Temporada 2" (21)







"Olá? Sou eu!" (22)







"Lucifer: Temporada 5 – Parte 2" (28)

"O método Kominsky: Temporada 3" (28)

"O mito de Sísifo" (29)

"Imóveis de luxo em família" (31)

"Ragnarok: Temporada 2" (em breve)

"Loucos um pelo outro" (em breve)

"Racket boys" (em breve)





FILMES

"Death note" (já disponível)

"Death note II – O último nome" (já disponível)

"Death note: Iluminando um novo mundo" (já disponível)

"Operação overlord" (já disponível)

"Monstro" (7)





"500 mil quilômetros" (7)

"Boi neon" (10)

"Oxigênio" (12)

"A mulher na janela" (14)





"Ferry" (14)

"Sicario: Dia do soldado" (15)

"Irmã Dulce" (15)

"Army of the dead: Invasão em Las Vegas" (21)

"O divino Baggio" (26)

"Milagre azul" (27)





DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

"Os filhos de Sam: Loucura e conspiração" (5)

"Explicando... Dinheiro" (11)

"Peter Tatchell: Do ódio ao amor" (12)

"The last days" (19)

"Da África aos EUA: Uma jornada gastronômica" (26)

"Atentados em Londres" (26)

"Soy Rada: Serendipia" (27)





CRIANÇAS E FAMÍLIA

"Zé coleta: Temporada 2" (4)

"Jurassic world: Acampamento jurássico: Temporada 3" (21)

"EncrenCão" (28)





ANIME

"Castlevania: Temporada 4" (13)

"Kuroko no Basket" (15)

"Eden: Temporada 1" (27)