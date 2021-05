Centros culturais da prefeitura de BH reabrem com programação virtual

Em oficina no Aglomerado da Serra, Turma da Mônica vai ajudar a atrair os jovens para a leitura (foto: Mauricio de Sousa/reprodução)

Música, dança, literatura, artes visuais e oficinas de inclusão digital fazem parte da programação on-line e gratuita oferecida até junho pelos centros culturais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que voltam à atividade após permanecer fechados desde o início da pandemia, em março de 2020.





Hoje (12/5), começa o projeto “Quartas do conto virtual”. A narração de histórias para o público infantojuvenil será conduzida por Shirley Rodrigues, mediadora de leitura do Centro Cultural Vila Santa Rita, na região do Barreiro.





O objetivo é incentivar a criatividade e imaginação das crianças em meio à pandemia. “A gente não quer um público puramente ouvinte. A ideia é que a criança consiga interagir, não é aquela coisa de ficar sentada olhando para a tela”, diz Shirley. Histórias serão construídas em conjunto a partir de brincadeiras e personagens da cultura oral brasileira. As referências vêm do livro “Lá vem história”, de Heloísa Prieto.





REALIDADE





Ações culturais públicas, como a promovida pelo governo municipal, foram determinantes para a formação da própria Shirley. Ela conta que não tinha acesso a livros até se mudar para a Vila Santa Rita e conhecer o centro cultural, em 2012. Passou a frequentar o espaço, onde tomou contato com a literatura infantil, o que direcionou sua formação para essa área.





Em 2015, Shirley se tornou funcionária do centro cultural. “Essas ações só funcionam se houver público, se a gente conseguir chegar às pessoas. Então, deixo o convite para que todos se apropriem dessa iniciativa, mesmo que seja virtual”, afirma ela.





Outra oficina é “Quadrinhos do Aglomerado”, conduzida pela bibliotecária Ericka Martin, às terças-feiras à tarde. Ela é responsável pelas bibliotecas dos centros culturais da Vila de Fátima e Vila Marçola, ambos no Aglomerado da Serra, na Regional Centro-sul.





A atividade virtual a cargo dela tem o objetivo de alcançar os jovens. “Com as crianças e idosos, a biblioteca já tinha um relacionamento mais fiel. Com os jovens é mais difícil, então é uma tentativa de trazer esse público para a gente”, explica Ericka.



GIBIS

O projeto é fruto da parceria da bibliotecária com o estagiário Henrique Freitas, que ficou encarregado de apresentar a linguagem dos quadrinhos e a história desse gênero aos alunos. Turma da Mônica, gibis de super-heróis e mangás serão destaques da oficina. Ao final, os participantes criarão as próprias narrativas em HQ.

De segunda-feira a domingo, são oferecidas atividades de inclusão digital para todos os públicos, como introdução à informática, mídias digitais e como fazer videochamadas.





QUARTAS DO CONTO VIRTUAL

• Hoje (12/5), às 10h30 e às 14h30

Plataforma Google Meet

Não é necessária inscrição





QUADRINHOS DO AGLOMERADO

• Às terças-feiras, das 14h às 15h30

Plataforma Google Meet.

Inscrições: ccvf.fmc@pbh.gov.br ou ccvm.fmc@pbh.gov.br

CLICA LÁ

A maior parte das ações será realizada por meio da plataforma Google Meet, com links disponibilizados mediante inscrição prévia. Outras atividades foram gravadas e podem ser acessadas no canal de Fundação Municipal de Cultura no YouTube e na página do centro cultural no Facebook. A programação completa está disponível no site www.portalbelohorizonte.com.br.





De acordo com Shirley Rodrigues, a contação de histórias transporta o ouvinte para outro universo, “oferecendo novas possibilidades de lidar com esta realidade tão cruel, sobretudo durante a pandemia”.