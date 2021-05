Projeto dá bolsa para jovens escreverem biografia durante a crise da COVID

A editora Carolina Fenati, autora da iniciativa, afirma que "é importante nomear o que está acontecendo" (foto: Arquivo pessoal)

O projeto Escrita dos Dias oferece oficinas e residências literárias virtuais para jovens de 18 a 25 anos, com o objetivo de incentivar e aperfeiçoar a escrita de memórias. A intenção da iniciativa é estreitar o laço entre a literatura e a vida, promovendo o olhar atento às circunstâncias da pandemia do novo coronavírus, com a mediação da literatura.





Biografias sempre foram um interesse meu, como leitora e como editora. Por conta disso, surgiu a ideia de criar oficinas para a realização de atividades que desenvolvam a habilidade de escrita. E as residências nos dão a possibilidade de acompanhar a feitura dos textos biográficos. Acredito ser algo importante para conseguir nomear o que está acontecendo", afirma Carolina Fenati, idealizadora do projeto.





Carolina conta que a ideia inicial surgiu antes mesmo da pandemia. Naquele momento, a intenção era acompanhar presencialmente os jovens na elaboração de biografias, fossem elas autobiografias ou de terceiros. A princípio relutante em dar continuidade ao projeto de forma on-line, Carolina cedeu aos meios digitais à medida que a pandemia se estendeu.





“Embora não seja o ideal, o novo contexto dá a oportunidade aos jovens de escrever sobre esse novo momento que estamos vivendo. Tratando ou não da pandemia, o fato de você escrever durante ela é um modo de lidar com tudo o que está acontecendo”, comenta.





Formada em história pela Universidade Federal de Minas Gerais, Carolina fundou sua própria editora, Chão da Feira, durante o tempo em que passou em Lisboa estudando para seu mestrado e doutorado em literatura contemporânea portuguesa.





A editora escolheu focar no público jovem, apostando no engajamento das gerações mais novas na política, na literatura e na visão do país. “A gente tem uma vontade de escuta dos jovens, tentando dialogar e pensar junto com eles. A gente quer saber o que é essa geração e como ela traz referências, práticas e ideias para a partilha de mundo.”





Ela já trabalhou também em projetos voltados ao público feminino e planeja futuramente versões do "Escrita dos Dias" com temáticas da maternidade e da terceira idade.





As oficinas são divididas em três fins de semana e são conduzidas por Carolina e um convidado. A primeira ocorreu no último sábado (8/5) e no domingo (9/5), com a presença da mestre em comunicação social pela UFMG Ana Luisa Santos propondo atividades com post-its, e escrita sobre o ócio e a subjetividade.





Nos próximos dois fins de semana, as oficinas contarão com a participação do bailarino Guilherme Morais e do escritor Renato Negrão, respectivamente.





“Cada oficina busca trabalhar atividades diferentes. Com o Guilherme Morais, por exemplo, vamos lidar com a observação em diferentes pontos de vista. ‘Como eu observo os outros? Como os outros me observam?’ vão ser algumas das perguntas levantadas”, adianta Carolina.





“No caso do Renato Negrão, ele escolheu a música popular brasileira como uma inspiração. Acho que ele vai trabalhar a ideia de biografia para além do sentido tradicional, fazendo uso da música.”





Enquanto as oficinas buscam desenvolver as habilidades dos participantes, a residência será destinada à prática da escrita de uma biografia. Serão seis meses de duração, entre 15 de junho pró- ximo e 15 de dezembro.





O último mês será dedicado ao processo de edição sonora, criação gráfica e impressão das publicações criadas. Serão selecionados cinco participantes, que receberão bolsa no valor de R$ 2 mil, distribuídos ao longo dos seis meses. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.