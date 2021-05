Ney Matogrosso abre a segunda temporada de lives da Janela UBC

(foto: Zanone Fraissard/DIVULGAÇÃO)

A segunda temporada da série “Janela UBC”, realizada pela União Brasileira de Compositores, estreia nesta quarta-feira (12/5), às 18h, com Ney Matogrosso sendo entrevistado por Paula Lima. O evento virtual marca a retomada do programa, que terá uma live por semana nesta nova leva, transmitida no perfil da entidade no Instagram (www.instagram.com/ubcmusica/). Reconhecido como um dos principais artistas brasileiros, Ney Matogrosso demonstrou desde criança dotes artísticos variados, entre eles interpretação e pintura. Iniciou sua carreira na década de 1970, quando se mudou do Mato Grosso para São Paulo e ganhou projeção nacional com o grupo Secos e Molhados. É considerado pela revista “Rolling Stone” como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e, pela mesma publicação, o 31º maior artista brasileiro de todos os tempos. A segunda temporada da série “Janela UBC”, realizada pela União Brasileira de Compositores, estreia nesta quarta-feira (12/5), às 18h, com Ney Matogrosso sendo entrevistado por Paula Lima. O evento virtual marca a retomada do programa, que terá uma live por semana nesta nova leva, transmitida no perfil da entidade no Instagram (www.instagram.com/ubcmusica/). Reconhecido como um dos principais artistas brasileiros, Ney Matogrosso demonstrou desde criança dotes artísticos variados, entre eles interpretação e pintura. Iniciou sua carreira na década de 1970, quando se mudou do Mato Grosso para São Paulo e ganhou projeção nacional com o grupo Secos e Molhados. É considerado pela revista “Rolling Stone” como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e, pela mesma publicação, o 31º maior artista brasileiro de todos os tempos.





>>>





Paula Lima adianta o que o público pode esperar nesta segunda temporada. "No início, o projeto teve como foco colaborar financeiramente com os artistas da instituição nesses tempos complexos para o setor. É interessante para o público conhecer ainda mais sobre os seus ídolos, as produções, composições, mercado. Nesta volta da ‘Janela’, será uma honra conversar com esse artista tão singular, referência na música brasileira, que nos entrega a excelência em todos os sentidos. Ney Matogrosso é imperdível", declarou a cantora, que também é diretora da UBC.