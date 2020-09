Vida e carreira de Ney Matogrosso são retratadas em documentário

(foto: canal Curta!./DIVULGAÇÃO) foto), documentário inédito que estreia nesta segunda (21), às 22h30, no canal Curta!. O filme mostra a trajetória do cantor, desde as primeiras apresentações que fez ao lado do grupo Secos & Molhados, nas décadas de 1970, até os dias atuais. Ney é reconhecido por ser um dos artistas mais engajados na defesa da liberdade e por quebrar tabus relacionados a questões de gênero e sexualidade. No filme, ele reflete sobre esses temas e recorda algumas declarações que fez ao longo dos anos. A vida e a carreira musical do cantor e compositor Ney Matogrosso são temas do Ney — À flor da pele (), documentário inédito que estreia nesta segunda (21), às 22h30, no canal Curta!. O filme mostra a trajetória do cantor, desde as primeiras apresentações que fez ao lado do grupo Secos & Molhados, nas décadas de 1970, até os dias atuais. Ney é reconhecido por ser um dos artistas mais engajados na defesa da liberdade e por quebrar tabus relacionados a questões de gênero e sexualidade. No filme, ele reflete sobre esses temas e recorda algumas declarações que fez ao longo dos anos.





Na produção, Ney ainda explica o motivo de ter deixado de usar roupas e maquiagens extravagantes, comuns durante o início da carreira. “Eu nasci transgressor e vou morrer transgressor. Tenho consciência do exercício da liberdade e vou morrer defendendo a liberdade até o fim. Sou um homem livre. Somos seres livres e temos que reafirmar isso o tempo todo. O que me deixa aliviado é que, em paralelo ao conservadorismo que existe hoje, tem surgido um movimento de liberdade, uma resistência muito forte em relação a essa gente careta e covarde”, declara o artista no documentário, que tem direção de Felipe Nepomuceno.





JANELAS ABERTAS

SELEÇÃO NAS ARTES





O prêmio Janelas Abertas, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), busca contribuir para minimizar o impacto negativo do isolamento na vida dos artistas. O projeto propõe a seleção e premiação de 150 propostas em diferentes formatos digitais, visual e audiovisual. Podem ser inscritos conteúdos relacionados a música, artes cênicas, artes visuais, cinema, patrimônio cultural e memória, literatura, educação e projetos experimentais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de setembro pelo site do Museu de Arte Murilo Mendes (www.museudeartemurilomendes.com.br).





MEL LISBOA

MADAME BLAVATSKY

(foto: Felipe Roseno/divulgação)



Mel Lisboa apresenta Madame Blavatsky (foto), escrita por Cláudia Barral e dirigida por Márcio Macena, nesta segunda-feira (21), às 21h30, diretamente de sua casa, com transmissão pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo. A peça traz a história de Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), escritora e médium russa do século 19, fundadora da Sociedade Teosófica, que pretendia difundir uma filosofia ligada à comprovação científica do misticismo. No espetáculo, Helena retorna encarnada no corpo de uma atriz/médium para revisitar a sua história e esclarecer alguns pontos controversos da sua biografia.





JORNADA POKÉMON

ANIMAÇÃO INFANTIL

(foto: Cartoon Network/Divulgação)



Ash e Pikachu embarcam em uma nova aventura na série Jornada pokémon (foto), que estreia nesta segunda (21), às 7h25, no Cartoon Network. Na animação, os fiéis amigos se unem a Goh, um curioso garoto que deseja capturar um pokémon de cada espécie. Juntos, os três buscam desvendar os mistérios dessas criaturas e acabam enfrentando novos desafios. Episódios inéditos serão exibidos às segundas-feiras.





ALÉM DA ILHA

ESTREIA

(foto: Guto Costa/Multishow )



Além da ilha (foto), estreia nesta segunda (21), às 20h15, no Multishow. A produção conta a história de Beto, interpretado por Paulo Gustavo, que após ganhar na loteria decide levar os amigos, Guta (Katiuscia Canoro), Sheila (Monique Alfradique), Bia (Letícia Lima) e Cardoso (Gabriel Godoy) para comemorarem em alto-mar. Depois de se perderem, eles acabam encontrando uma ilha deserta, a qual Beto decide comprar para construir um resort de luxo e inaugurar no Brasil o Turismo de Mistérios, mas eles acabam descobrindo que a própria ilha guarda muitos segredos e perigos. A série tem 10 episódios e conta com as participações de André Mattos e Guilherme Piva.





DE OLHO NOS FELINOS

TERRITÓRIO DOS PUMAS





No território dos pumas é o destaque da programação do Smithsonian Channel nesta segunda-feira (21), às 22h. Na produção, pesquisadores e uma equipe de filmagem chilena acompanham o comportamento dos pumas que habitam o Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia. Vistos de perto, os animais intrigam os especialistas ao demonstrarem sua sociabilidade.





MUNDOS INDÍGENAS

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

(foto: Espaço do Conhecimento UFMG/DIVULGAÇÃO)



Nesta segunda (21), às 19h, o Espaço do Conhecimento UFMG lança visita virtual à exposição Mundos indígenas (foto). O evento marca a abertura do 4º Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior – Forcult, que faz parte do 52º Festival de Inverno da UFMG. A exposição conta a história dos povos Maxakali, Pataxoop, Xakriabá, Yanomami e Ye’kwana, ressaltando as peculiaridades, pluralidades, costumes e tradições deles. A série é composta por seis vídeos, que poderão ser assistidos no canal de YouTube do Espaço do Conhecimento UFMG.





JEFFERSON FERNANDES

A GREVE DAS AMAS









LIVE do dia (foto: SESC SP/DIVULGAÇÃO )

CRISTINA BRAGA E RICARDO MEDEIROS

A harpista Cristina Braga (foto) e o contrabaixista Ricardo Medeiros, com repertório que celebra a música popular com a elegância e o virtuosismo da música de concerto, fazem live nesta segunda-feira (21), às 19h, com transmissão pelo instagram.com/sescaovivo e youtube.com/sescsp. O duo interpreta também temas clássicos apresentados com a fluência e improvisos típicos da música popular. Cristina Braga e Ricardo Medeiros trabalham juntos desde 1986, quando fundaram o quinteto instrumental Opus 5. O ator e dramaturgo mineiro Jefferson Fernandes participa nesta segunda (21) do ciclo de leituras que integra a programação Palco virtual, que o Itaú Cultural realiza até 29 de setembro. Às 20h, ele fará a leitura do texto A greve das amas. Informações e programação completa no www.itaucultural.org.br.