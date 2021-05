Silva faz live nesse sábado para apresentar novo álbum

Silva, de 32 anos, lançou seu primeiro disco em 2012. (foto: João Arraes / Divulgação )

Ainda sem possibilidades de se apresentar com a presença do público, o cantor e compositor Silva fará uma live na tarde desse sábado (8/5) para mostrar aos fãs seu mais novo trabalho. Lançado em dezembro de 2020, o álbum “Cinco” será o tema do show ao vivo, que ainda terá outros sucessos de sua carreira no repertório.

A transmissão do evento começa às 17h, pelo canal oficial do cantor no YouTube (www.youtube.com/listentosilva ). Em comunicado sobre a live, Silva diz que montou “um time dos sonhos” para acompanhá-lo. Ao seu lado ele terá Hugo Maciel (baixo), Juninho Preto (guitarra), Gabriel Ruy (bateria), Anderson Xuxinha (percussão), Bruno Santos (trompete), Betinho Barcellos (trombone) e Tiago Veloso (sax). O cantor capixaba ainda disse ter preparado novas versões para músicas que diz amar muito.

Já o novo disco, tema principal da apresentação, tem 14 faixas inéditas que mesclam a MPB a outras variações musicais como soul, ska, bossa nova e jazz. “Cinco” é o décimo álbum da carreira de Silva, sendo o quinto de inéditas. Lançado pela Farol Music, o material foi inteiramente produzido e mixado pelo cantor e compositor, de forma 100% analógica, e está disponível nas plataformas digitais.

Ouça: