Uai, Indica Essa: top 10 lançamentos musicais de abril

Os lançamentos musicais de abril acabaram de sair do forno quentinho direto para o Uai, Indica Essa. Música nacional, como Kevin O Chris e Zé Felipe, e internacional como Olivia Rodrigo, The Weeknd e Ariana Grande, além das que viralizaram no Tik Tok, aplicativo de vídeos. Confira:

Anitta

Como a música brasileira está dominando o mundo, nada mais justo que começar com a rainha. Anitta lançou a música “Girl From Rio” agora no finalzinho de abril com direito a videoclipe. Quem escutou percebeu a referência ao clássico da bossa nova, "Garota de Ipanema". Ela trouxe um sample, que é a reutilização de parte de uma gravação, no caso, o hino de tom jobim e vinicius de moraes.





Na letra ela fala sobre seu próprio retrato de um "rio de janeiro real" e o clipe mostra essa realidade lá no piscinão de ramos. Mais uma vez, a Anitta serviu demais!

Katy Perry feat. Luísa Sonza e Bruno Martini

A gente sabe que Katy Perry ama o Brasil, mas não estava preparada para essa parceria. Luísa Sonza e Bruno Martini estão no novo remix da música “Cry About It Later”, uma das faixas do último álbum de Katy, lançado em 2020, o “Smile”.





Quem lembra da versão de “swish swish” com a gretchen? icônico!

Iggy Azalea feat. Gloria Groove

Você quer colaboração internacional @? Então toma mais uma. Vamos de Gloria Groove com Iggy Azalea na música “Brazil”. Eu falei que a gente tá dominando o mundo.





A drag queen canta uma mistura de inglês com português e os versos dela são bem fortes e políticos.

Lia Clark feat. Pocah

Mais uma drag no Uai Indica desse mês pra ficar do jeitinho que a gente gosta! Lia Clark lançou a música “Eu Viciei” com Pocah, que estava confinada no Big Brother Brasil.









Zé Felipe feat. Virgínia

E já que a gente tá falando de colaborações, a próxima indicação é de uma parceria mais que musical. Zé Felipe e Virgínia lançaram música juntos. “Tranquilita” mostra a influenciadora soltando a voz com o pai do baby. Um casal completo!

Kevin O Chris

seguindo as indicações brasileiras, temos um hit do tik tok. Eu duvido que você não ouviu essa! a música se chama “tipo gin - e ela tá movimentando” e é do kevin o chris. mais um hit pra conta do funkeiro.

Doja Cat feat. SZA

E de Tik Tok, Doja Cat e SZA entendem! Cada uma já teve músicas que viralizaram no aplicativo e agora se juntaram em “Kiss Me More”. A música tem uma batida bem pop com sequências mais sexy e próprias para uma coreografia do app.









Olivia Rodrigo

o app virou grande aliado dos cantores para viralizar lançamentos e muita gente tem emplacado músicas lá . a mc detran, também conhecida como olivia rodrigo, voltou com deja vu.













eu indiquei a cantora em janeiro, quando ela virou um grande sucesso com “drivers license”. a música, inclusive, fez ela ficar semanas em primeiro lugar da billboard hot 100, a parada musical que mede o desempenho das músicas. se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa lista, a ana raquel explicou tudo sobre ela aqui no canal em um episódio recente do “sabia não, uai”.









spoiler: ela também fala dos próximos indicados de hoje.

The Weeknd feat. Ariana Grande

ariana grande e the weeknd, dois grandes nomes da indústria musical, que já estão bem íntimos do topo da billboard. essa é a terceira vez que os dois se juntam e agora, foi para o remix da música “save your tears”, do álbum "blinding lights” do cantor.

Demi Lovato

E, por último, mas não menos importante, temos demi lovato com o álbum dancing with the devil: the art of starting over. eu sou suspeita pra falar, mas acho que ela agora tá na melhor fase da carreira!





O álbum tem 19 canções, incluindo parcerias com ariana grande, noah cyrus, saweetie e sam fisher. demi disse em uma entrevista que a ordem das músicas é como foi a vida dela nos últimos anos, desde sua overdose em 2018.













por hoje foi isso. curtiram? conte pra gente qual lançamento você mais gostou e corre no portal uai pra ver a matéria e os clipes oficiais de todos esses hits de março. valeu, mês que vem tô de volta!