Anitta lança 'Girl from Rio', de olho no mercado internacional da música

Clima de subúrbio dá o tom ao novo projeto de Anitta para conquistar o mundo (foto: Fotos: Reprodução )





Sexta-feira (30/4) promete ser um dia bastante movimentado para Anitta. Nesta quinta (29/4), às 19h, seu novo single, “Girl from Rio”, chega às plataformas de streaming. Amanhã, às 10h, o clipe da música será lançado no YouTube. O lançamento chega para ampliar a presença internacional da artista carioca, algo que ela vem conquistando desde 2017.





Com letra em inglês, a gravação traz um sample de “Garota de Ipanema” (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), símbolo da bossa-nova e do Brasil. A música de Anitta, produzida pela dupla norte-americana Stargate, usa a canção para subverter a imagem “velha” e romantizada do Rio de Janeiro. “Deixa eu te contar sobre um Rio diferente/ Aquele de onde eu sou, mas não aquele que você conhece/ Aquele que você encontra quando não tem um real”, canta ela.





Na segunda-feira (26/4), a música “vazou” na internet. Anitta evitou se pronunciar. Mas, nas redes sociais, aproveitaram o “vazamento” para divulgar a data de lançamento oficial. Fato é que um acontecimento como esse atesta a importância do trabalho da carioca e o interesse que ele gera. “Vazamentos” assim são dignos de estrelas do pop – Madonna, Cher, Lady Gaga e Katy Perry já passaram por isso.



A cantora encarna a fã dela mesma no "Big Brother Brasil"





Família

O clipe foi gravado em novembro de 2020 e tem cenas no Piscinão de Ramos, no subúrbio do Rio, com participação da família da cantora. A direção criativa é assinada por Giovanni Bianco, que trabalhou com Madonna e a própria Anitta em “Bang” (2015).





É de Bianco a mente por trás da capa do single, que virou meme nas redes sociais. Anitta aparece sobre duas cadeiras de plástico empilhadas, diante do ônibus cujo letreiro diz “Girl from Rio”. Essa imagem ganhou uma infinidade de versões na internet, com Angélica a Adriana Varejão, passando por Fernanda Abreu, Zé Celso, Gretchen e Tico Santa Cruz.





A versão viral consiste na celebridade trocar a imagem de Anitta pela sua e adicionar seu lugar de origem. Na de Elba Ramalho, por exemplo, está escrito: “Girl from Paraíba”. Outra, postada no perfil de Juliette Freire, participante do “BBB21”, anuncia que a paraibana venceu o reality show.





Replicado pela própria Anitta, o meme criado por um fã diz: “Caiu! Bolsonaro sofre impeachment e a partir de hoje não é mais o presidente do Brasil”. Ao republicá-lo, a cantora escreveu: “Sonho”.





Esse comentário mostra como a estrela pop vem se permitindo revelar posicionamentos políticos que antes não assumia publicamente. Desde o ano passado, ela usa sua visibilidade para divulgar causas de seu interesse. Para isso, a cantora teve aulas com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli.





Em 21 de abril, Anitta aderiu à campanha que pedia a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmando que ele é um “desserviço”. Salles replicou, e a chamou de “teletubbie”. Ela rebateu: “Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway”. Salles retrucou: “Se você conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros, a gente começa conversar...”.





O bate-boca virtual, um dos assuntos mais comentados do Twitter, ocorreu na véspera da participação de Jair Bolsonaro na cúpula do clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.





Ainda assim, o carro-chefe da carreira de Anitta continua sendo a música. “Girl from Rio” é o nome do álbum que ela pretende lançar este ano. O trabalho contará com o single “Me gusta”, lançamento de 2020 em parceria com a norte-americana Cardi B e o porto-riquenho Myke Towers.





Para comemorar o novo single, Anitta promoverá uma festa em Miami, no bar Strawberry Moon, que fica dentro do hotel The Goodtime, do produtor musical Pharrell Williams e do empresário Dave Grutman. O preço dos ingressos chega a US$ 1,5 mil.





CELEBRAÇÃO

Pelo Instagram, a cantora, que está nos EUA, explicou que eventos assim são liberados lá. “Aqui as coisas já estão reabrindo. Já abriram bares, restaurantes, as boates já estão de volta. Já têm shows acontecendo” (...) Mas não é um show. (..) É uma celebração de lançamento, como está escrito lá no flyer (…) Será uma noite brasileira”, acrescentou.





O plano de dominação internacional de Anitta parece ir de vento em popa. Em 15 de abril, ela foi eleita a melhor artista feminina no Latin American Music Awards, que premia cantores da América Latina nos Estados Unidos. Derrotou Shakira, Becky G, Karol G e Natti Natasha.





Não é a primeira vez que a carioca concorre ao prêmio. Porém, a partir deste ano, é muito provável que ela quebre a bolha das premiações exclusivamente dedicadas à música latina. Esforço é o que não falta. Fãs já se movimentam para dar a Anitta uma boa posição nos EUA. Eles fizeram “vaquinha” virtual para emplacar o single nas rádios norte-americanas. Meta: pôr a música no Billboard Hot 100.