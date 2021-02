Anitta surfa na onda dos reality shows e reúne convidados numa ilha

Anitta e parte de seus convidados na ilha particular em Angra dos Reis onde foram feitas as gravações (foto: Leo Gussi/Divulgação ) Anitta é uma garota esperta. Prova disso é a maneira como ela gerencia a própria carreira e traça estratégias para que o sucesso que já alcançou no Brasil se expanda para outros mercados. No segundo episódio da série Anitta: Made in Honório, disponível na Netflix, a cantora faz questão de mostrar que também é uma ''mulher de negócios'' à frente de uma empresa cujo produto é ela mesma. Por isso, muito do que ela faz publicamente tem um claro objetivo comercial. E Anitta sabe se vender. é uma garota esperta. Prova disso é a maneira como ela gerencia a própria carreira e traça estratégias para que o sucesso que já alcançou no Brasil se expanda para outros mercados. No segundo episódio da série Anitta: Made in Honório, disponível na Netflix, afaz questão de mostrar que também é uma ''mulher de negócios'' à frente de uma empresa cujo produto é ela mesma. Por isso, muito do que ela faz publicamente tem um claro. E Anitta sabe se vender.



Impossibilitada de realizar os shows que normalmente faz durante o carnaval, ela se envolveu em uma mega ação de marketing de uma marca de cerveja, que inclui até a gravação de um reality show. O formato está em alta, devido ao sucesso do BBB, cuja edição 2021 estreou no último dia 25 de janeiro. Ainda cercado por mistérios sobre sua duração e seu formato específico, o reality particular de Anitta estreia nesta quarta-feira (17/02).

Entre os “ilhados”, a mais famosa é a atriz e modelo Nicole Bahls, ex-Panicat e participante de duas edições de A fazenda, em que deixou sua marca ao protagonizar barracos e gerar memes até hoje bastante compartilhados nas redes sociais. Quarto colocado da edição mais recente do reality show da Record, Lipe Ribeiro está no elenco. Os atores Gabi Lopes e Felipe Roque também marcam presença.





Completam o time o cantor Duh Marinho, o rapper Dfideliz, os influenciadores digitais Paulo Passini e Sarah Fonseca e o fotógrafo Eduardo Bravin. Participante surpresa, revelado de última hora, o humorista e influenciador Rafael Uccman tornou-se o décimo participante. A marca e a cantora afirmam que tudo está sendo feito de acordo com os protocolos sanitários para evitar o contágio pelo novo coronavírus.





Ao que tudo indica, o “reality de Anitta”, como foi batizado nas redes sociais, terá uma abordagem bastante semelhante ao de produções como De férias com o ex, Acapulco shore e Soltos em Floripa. Ou seja, não há um objetivo comum, como ganhar R$ 1,5 milhão, caso do BBB. A intenção dos participantes é chamar a atenção para si e protagonizar momentos que sejam bons o bastante para gerar repercussão na internet.





Vale lembrar que se trata de uma ação de marketing e a atração é classificada para maiores de 18 anos.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta %uD83C%uDFA4 (@anitta)



Os primeiros vídeos do programa que já circulam na web mostram Anitta dando um fora em Lipe Ribeiro e, posteriormente, protagonizando um beijo caloroso com o participante. Além disso, circulam rumores de um envolvimento da cantora com o ator Felipe Roque.

Apesar de toda a expectativa em torno do reality, ele deve ter uma duração bastante enxuta, já que as gravações acabaram no último domingo (14/2), após a live de carnaval que Anitta realizou diretamente da ilha.



Anitta deu indícios de que faria seu próprio reality após a primeira semana do Big brother Brasil. Ao assistir às tretas envolvendo o ator Lucas Penteado, a rapper Karol Conká e a modelo Kerline Cardoso, que foi a primeira eliminada do programa global, Anitta passou a dizer que queria criar um reality próprio, com os eliminados do BBB, com o objetivo de descontrair, já que o clima na ''casa mais vigiada do Brasil'' estava bastante pesado.

Os ex-BBBs, no entanto, não podem participar de outro formato por uma questão contratual.