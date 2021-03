Soledad (Leonor Watling) e Mauro (Rafael Novoa) revivem o amor de juventude (foto: Amazon Prime Video/divulgação)

Adaptações de romances de época são cada vez mais comuns no universo das séries. Histórias que utilizam determinado período histórico como pano de fundo para narrativas novelescas de amor são prato cheio para as plataformas de streaming, interessadas em ampliar seu público e, quem sabe, até ganhar prêmios. A série espanhola “La templanza”, que estreia nesta sexta-feira (26/3), é a aposta da Amazon Prime Video nesse segmento.





Baseada no livro homônimo de María Dueñas, lançado no Brasil como “Destino: La templanza” (Planeta), a produção ambientada no final do século 19 acompanha a história de amor entre Mauro Larrea (Rafael Novoa) e Soledad Montalvo (Leonor Watling).





FORTUNA

Depois de perder a esposa, ele decide migrar para a América em busca de um futuro melhor para os filhos e faz fortuna no México. Por sua vez, ela é uma jovem cuja família se dedica à produção de vinhos. Prometida ao empresário britânico Edward Claydon (Nathaniel Parker), casa-se e se muda para Londres.





Isso tudo acontece duas décadas antes de os dois se conhecerem em Jerez, na Espanha. Agora quarentões, Mauro e Soledad esperam pouca coisa da vida, senão solucionar os problemas financeiros das respectivas famílias.





Ao longo de 10 episódios, a série acompanha o desenrolar da vida do casal e dos personagens em volta dele. O foco é o romance, mas aqui se foge do lugar-comum ao reconhecer que não há idade para viver o amor. Com bagagem repleta de perdas e derrotas, Mauro e Soledad embarcam numa aventura épica por diferentes lugares do mundo.





A química entre Rafael Novoa e Leonor Watling é tamanha que não é difícil imaginar que o casal apaixonado levará o público a torcer por esse romance impossível, considerando a mentalidade do século 19.





O casal de antagonistas Gustavo Zayas (Javier Beltrán) e Carola Gorostiza (Juana Acosta) desempenha papel importante na trama. Apaixonado pela prima Soledad, ele faz de tudo para agradá-la, o que prejudica sua relação com a esposa, tornando-a uma pessoa má e mesquinha.





Outra presença de peso é a do ator Raúl Briones, que dá vida a Santo Huesos, criado e fiel escudeiro de Mauro Larrea.





Além da abordagem folhetinesca, um dos principais aspectos da série é a maneira como os roteiristas Susana López Rubio e Javier Holgado tratam a variedade de cenários com detalhada caracterização de época.





A história de Soledad e Mauro passa por Havana, em Cuba, onde a sociedade escravocrata contrasta com as ruas animadas. Na jovem república do México, ganham destaque as tumultuadas comunidades dedicadas à mineração, enquanto Londres é retratada por meio das reuniões e festas da aristocracia.





A cada parada dessa viagem, o público observa particularidades e contextos sociopolíticos dos lugares por onde a trama passa, sem deixar de destacar a beleza das paisagens naturais.





Não é a primeira vez que um livro de María Dueñas ganha tradução audiovisual. O best-seller “O tempo entre costuras” (Planeta) deu origem à minissérie de 17 episódios que estreou em 2013, transmitida pela TV Brasil em 2017 e disponibilizada pela Netflix até o ano passado.





No cenário pós-“Bridgerton”, seriado romântico baseado nos livros da norte-americana Julia Quinn, fica difícil não comparar “La templanza” ao sucesso da vez da Netflix.





TEEN

Porém, a produção espanhola passa ao largo da ótima história teen que conquistou um séquito de espectadores no final de 2020.





A produção da Amazon Prime tem o compromisso de retratar o período histórico de acordo com a realidade, ao contrário de “Bridgerton”. O drama espanhol também aborda a época em que o comércio de vinhos entre a Espanha e a Inglaterra transformou a cidade de Jerez. Prato cheio para quem gosta de saber mais sobre histórias à margem da história oficial.





“LA TEMPLANZA”

.Primeira temporada

.10 episódios

.Amazon Prime Video