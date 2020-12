Documentários dominam o Festival de Brasília

O cineasta Silvio Tendler afirma que %u201Cgarra%u201D é a principal característica do Festival de Brasília (foto: TV Brasil/divulgação)

“Será um festival forte”, avisa o cineasta Silvio Tendler, curador dos 30 filmes que compõem o 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que começa nesta terça-feira (15) e será encerrado no domingo (21).





“Vamos fazer mais de 10 mesas de debates, três oficinas e três mostras de filmes”, informa Tendler, antes de apontar o “inquebrantável” elemento do evento: a garra. Desde que surgiu, em 1965, a mostra nunca deixou de ocorrer. Em 2020, não será diferente, mas, desta vez, devido à pandemia, ela terá de ocorrer em outro formato.





“Precisamos manter o cinema, a cultura e a arte mais vivos do que nunca. Nossa luta continua”, pontua o cineasta, diretor de Os anos JK, entre outros filmes.





“O cinema sempre prevaleceu, mesmo durante os anos de ditadura. E agora, com a pandemia, faremos o mesmo festival, com a mesma tenacidade.”





A conjuntura atípica fez com que apenas uma ficção – Longe do paraíso, de Orlando Senna – fosse incluída entre os títulos da Mostra Oficial Longa-Metragem. Há cinco documentários no páreo pelo troféu Candango: os longas Espero que esta te encontre e que estejas bem, de Natara Ney; A luz de Mario Carneiro, de Betse de Paula; Entre nós talvez estejam multidões, da dupla Aiano Bemfica e Pedro Maia de Brito; Por onde anda Makunaíma?, de Rodrigo Séllos; e Ivan, O TerrirVel, assinado por Mario Abbade.





“Há uma tendência acontecendo: o documentário tem ocupado grande espaço da criação cinematográfica”, diz Tendler. No pacote, há, ainda, 12 filmes na Mostra Oficial Curta-Metragens. Na Mostra Brasília, serão oito curtas e quatro longas.





O evento fez parcerias com o Canal Brasil, que incluirá na programação os seis longas da Mostra Oficial, e com a plataforma dos canais Globo, na qual serão exibidas as outras 24 produções selecionadas. Esse formato, já colocado em prática nos festivais de Gramado, Fortaleza e Recife, permite acesso ampliado a filmes que, antes, ficavam restritos aos cinemas e ao público local.





“É uma evolução de parcerias muito antigas com cada festival que estamos transmitindo. A adaptação dos eventos à pandemia foi tão urgente que criamos o nosso próprio modelo de apoio”, comenta André Saddy, diretor do Canal Brasil.





Outras transmissões ocorrerão pelo canal no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, caso do anúncio dos premiados, na segunda-feira (21), às 20h.





PROGRAMAÇÃO





LONGAS

.No Canal Brasil, às 23h





Terça (15)

Espero que esta te encontre e que estejas bem (PE, RJ, MS), documentário de Natara Ney





Quarta (16)

Longe do paraíso (BA), ficção de Orlando Senna





Quinta (17)

A luz de Mario Carneiro (RJ), documentário de Betse de Paula





Sexta (18)

Por onde anda Makunaíma? (RR), documentário de Rodrigo Séllos





Sábado (19)

Entre nós talvez estejam multidões (MG e PE), documentário de Aiano Bemfica e Pedro Maia de Brito





Domingo (20)

Ivan, O TerrirVel (RJ), documentário de Mario Abbade









CURTAS

.Na plataforma Canais Globo





De quarta (16) a domingo (20) – A morte branca do feiticeiro negro (SC), de Rodrigo Ribeiro; A tradicional família brasileira Katu (RN), de Rodrigo Sena; Distopia (BA), de Lilih Curi; Guardião dos caminhos (RJ), de Milena Manfredini; Inabitável (PE), de Matheus Faria e Enock Carvalho; Inabitáveis (ES), de Anderson Bardot; Noite de seresta (CE), de Muniz Filho; Ouro para o bem do Brasil (RJ), de Gregory Baltz; Pausa para o café (PR), de Tamiris Tertuliano; República (SP), de Grace Passô; Quanto Pesa (MA), de Breno Nina; e Vitória (MG), de Ricardo Alves Jr.