Duo Desvio aposta em novos caminhos para a percussão

Com sua música, o duo Desvio se propõe a desconstruir o óbvio (foto: Fernando Lara/divulgação) transmissão pelo YouTube. A quarta apresentação de 2020 da série de recitais Allegro Vivace ficará a cargo da dupla de percussionistas Leonardo Gorosito e Rafael Alberto. Eles formam o duo Desvio, atração desta terça-feira (14), às 20h30, no auditório da Rede Mater Dei, compelo YouTube.









“Nossa ideia é compor peças para instrumentos brasileiros com o olhar de releitura”, diz Rafael Alberto. A identidade do Desvio parte da mescla de ritmos populares brasileiros com o pensamento formal erudito. Neste recital, os artistas reunirão peças autorais, além de uma composição de Bach adaptada para marimba.





Chocalhos, tambores, cajón, alfaia, bage, sinos, triângulo, agogô, pandeiro e pandeirão revelam a busca constante por novos sons, timbres e técnicas. O primeiro espetáculo autoral do Desvio foi Cancioneiro, de 2013, lançado em CD e DVD. O currículo traz outros três: Forma (2018), C'Alma (2016) e Miniaturas (2014).





Atualmente, o duo grava um disco com a Orquestra Ouro Preto. “Tivemos a ideia de compor um concerto para dois pandeiros e orquestra, passeando pela geografia dos ritmos brasileiros. A formação para dois pandeiros e cordas é inédita”, continua Rafael.





O nome do duo nasceu das sílabas das palavras desconstrução e óbvio. “O conceito de desconstruir o óbvio é perceber instrumentos da percussão de forma criativa, explorando timbres que não foram explorados, também com inovações técnicas”, explica Leonardo Gorosito.





Outra proposta dos dois é trabalhar instrumentos de percussão em leituras solo. “No choro, o pandeiro tem a função principal de acompanhamento rítmico. Dá o timbre que acompanha as melodias da flauta, em harmonia com o violão. O objetivo do Desvio é colocar os instrumentos à frente como solistas, como principais”, explica o músico.





Leonardo diz que o trabalho deles é um desafio, citando o chocalho. “Fazer com que o instrumento construa frases musicais, contrastes, contraponto de um com o outro (quando se toca com as duas mãos) é uma forma de criar interesse do público”, observa.





A peça Miniatura 1, de 2020, para dois chocalhos, é exemplo disso. “A música já começa de maneira chocante. Muita gente não imagina que é possível fazer algo tão intrigante musicalmente com dois chocalhos”, diz.





Por outro lado, misturando elementos da percussão com a marimba e o vibrafone, o resultado melódico se aproxima mais do que as pessoas estão acostumadas a ouvir.





Desvio tem peças executadas por artistas da França, Alemanha, Bélgica, Cingapura, Japão e, principalmente, dos Estados Unidos. Leonardo e Rafael vêm recebendo encomendas de obras para percussão, trilhas sonoras de publicidade e espetáculos de dança. Eles compuseram as trilhas de Pai e Da quadrinha ao galope beira-mar, da Cia. Antonio Nóbrega de Dança.





SÉRIE



Nesta temporada, a série Allegro Vivace terá seis recitais. Já se apresentaram o violonista Fabio Zanon, o trio de sopros Trio Concertante e o pianista Gabriel Oliveira.





Diretora artística e produtora do evento, Myrian Aubin conta que o projeto alcançou seu objetivo, atingindo público significativo com o propósito de divulgar o repertório erudito. “Tenho recebido mensagens de amigos de outros países que estão acompanhando todos os recitais”, comemora.





ALLEGRO VIVACE

Com o duo Desvio. Nesta terça-feira (15), às 20h30, no YouTube (Recitais Allegro Vivace). Informações no Instagram (@recitaisallegrovivace)