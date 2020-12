Armatrux lança 'Quase 30' e revê seus 29 anos de trajetória

Isolamento social obrigou a trupe do Armatrux a deixar as ruas, mas a companhia continua ativa e com novas ideias (foto: Pat Manata/divulgação) "Teatro é encontro ao vivo, olho no olho, com cheiro e textura. Todas as alternativas que surgiram neste momento difícil são uma outra categoria" Paula Manata, atriz



Impossibilitado de realizar espetáculos de rua por conta da pandemia, o Armatrux lançou um olhar para o passado durante este período de isolamento. Desde março, o grupo desacelerou a produção de um projeto inédito e decidiu resgatar as montagens que marcaram seus 29 anos. Parte desse esforço virá a público a partir desta terça-feira (15), quando começa Quase 30 Armatrux – Modo virtual. Impossibilitado de realizar espetáculos de rua por conta da pandemia, o Armatrux lançou um olhar para o passado durante este período de isolamento. Desde março, o grupo desacelerou a produção de um projeto inédito e decidiu resgatar as montagens que marcaram seus 29 anos. Parte desse esforço virá a público a partir desta terça-feira (15), quando começa Quase 30 Armatrux – Modo virtual.

O evento vai até sábado (19) e propõe uma espécie de aquecimento para o 30º aniversário que a companhia completa em 2021. A programação completa inclui seminários voltados para profissionais das artes cênicas, lançamento de videoclipes e lives com convidados especiais, além de trechos do espetáculo inédito Armatrux A Banda (novo show), que repete a parceria do grupo com o músico John Ulhoa, da banda Pato Fu.





“Quase 30 não é lá nem cá. Nem 29, nem 30. É o agora, o momento de repensar o Armatrux na pandemia. Por isso, a gente dialoga a programação com o presente, o digital e as plataformas”, comenta a atriz Paula Manata, que atua na companhia ao lado de Tina Dias, Raquel Pedras, Cristiano Araújo, Eduardo Machado e Rogério Araújo.





A HORA

Ao explicar a programação da semana, ela conta que o objetivo foi incluir um pouco de tudo para exibir o que a trupe fez nos últimos nove meses em que esteve longe dos olhos do público. “Mesmo isolados, conseguimos trabalhar e continuar alguns projetos. Agora chegou a hora de mostrar o que fizemos”, diz.





Na quarta (16) e na quinta (17), às 19h, serão disponibilizados no YouTube os dois primeiros episódios da série com 10 capítulos sobre os bastidores da produção do novo espetáculo. Cada um funcionará como talk show, batizado de Armatrux talx, no qual o jornalista Macau Digital recebe convidados, entre eles os próprios personagens do musical, ou seja, os bonecos Noel, João D'Jones, DJ Montanha, Tenório Jackson e Mafalda Jackson.





Segundo Paula Manata, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia, o novo show estava em processo de pré-produção. Naquela época, a previsão era de que chegasse às ruas este mês.





“Esse é um espetáculo antigo, que ganharia nova versão. Desde que estreamos, em 2003, sempre tivemos a vontade de atualizá-lo, colocar novas músicas e personagens. Mas sempre insisti na parceria com o John (Ulhoa), que trabalhou na versão original, mas nunca encontramos brecha na agenda um do outro”, conta a atriz.





Diante da “calmaria” que o isolamento impôs, o reencontro aconteceu. “Tornou-se o momento propício, porque nossas agendas estavam suspensas. A partir daí, pudemos criar em cima de um trabalho que já estava em andamento”, explica.

O novo show traz releituras de clássicos conhecidos nas vozes de Tim Maia, Vander Lee, Sidney Magal e Evaldo Braga, além de composições inéditas de John Ulhoa e Richard Neves.





A dupla de rappers Hot e Oreia também embarcou no projeto e, além de ter preparado composições inéditas, dá voz a dois novos bonecos ao lado de Maurício Tizumba e Júlia Tizumba.





“As canções novas falam da própria função que os músicos desempenham”, conta John Ulhoa. “Como se trata de uma banda inventada, a gente tem toda a liberdade para pensar como eles são, de que jeito se portam no palco e como cantam. O maior desafio é criar essas personalidades e deixar que isso transpareça nas músicas.”





O espetáculo Armatrux A Banda vai ganhar outra configuração (foto: Bruno Magalhães/divulgação) "A gente foi um pouco mais a fundo no conceito mensagem e representatividade. Conseguimos contextualizar, trazendo artistas mineiros de diferentes gerações para o trabalho" John Ulhoa, músico





Evolução

Para ele, a grande diferença do espetáculo original para a nova versão é a evolução da banda. “Eles agora estão tocando melhor”, brinca. “Desta vez, a gente foi um pouco mais a fundo no conceito mensagem e representatividade. E conseguimos contextualizar trazendo artistas mineiros de diferentes gerações para o trabalho.”





Entre as músicas da trilha estão Galo e Cruzeiro, de Vander Lee, Sossego, de Tim Maia, e Meu sangue ferve por você, o hit de Sidney Magal.





Na primeira vez que trabalhou com o Armatrux, John Ulhoa conta que não tinha muita prática de produzir interpretações. Passados dois álbuns do projeto Música de brinquedo, lançados pelo Pato Fu em 2010 e 2017, ele se sente mais confiante.





“É uma forma de dar nova abordagem para as canções, sem que elas percam a identidade. O que o Armatrux faz é para todas as idades, mas é bom pensar que estamos ajudando a construir o repertório de uma nova geração”, comemora.





Na quarta-feira (16), às 20h, ele participa de live no Instagram do Armatrux para falar sobre o processo criativo do show.





A parceria com a companhia também vai se desdobrar num disco programado para 2021, após a estreia do espetáculo com público presencial. “Mas isso vai ser no momento pós-vacina, quando a pandemia passar, talvez no segundo semestre do ano que vem”, pontua Paula Manata.





Inovação

Formado em 1991, o Armatrux sempre buscou a inovação em seus espetáculos e, ao longo dos anos, trouxe diferentes possibilidades para cada montagem.





O grupo resistiu a eventos que se disseminaram durante a pandemia, como espetáculos virtuais, transmitidos pela internet. “Teatro é encontro ao vivo, olho no olho, com cheiro e textura. Todas as alternativas que surgiram neste momento difícil são uma outra categoria, mais próxima do cinema ou do audiovisual. Ao longo da história, o teatro se transformou, mas nunca perdeu a essência de ser realizado na presença”, analisa Paula Manata.





“Estamos passando por um momento difícil. Não é fácil lidar com tantas mudanças ao mesmo tempo. Mas se tem uma coisa que a pandemia provou, é a importância do encontro, do compartilhamento e da entrega. Sabemos que a 'nova normalidade' ainda vai demorar. Mas precisamos ter paciência, porque teatro é presença”, conclui.





Até a vacina fazer efeito, seguem os preparativos, em levada mais lenta, para a estreia de Armatrux A Banda (novo show). Projetados pelo artista gráfico Conrado Almada, os novos bonecos, por exemplo, ainda estão no papel.





PROGRAMAÇÃO





TERÇA (15)





17h – Seminário C.A.S.A em formação/Teatro e a cena – Teatro da ausência. Inscrições: https://forms.gle/622VoKLHzEMJYQNk9





QUARTA (16)





15h – Lançamento do videoclipe AsAftasardemeashemorroidasídem, via YouTube

17h – Seminário C.A.S.A em formação/Teatro e

a cena – Teatro da ausência

19h – Lançamento Armatrux A Banda (novo show), episódio 1, via YouTube

20h – Live com John Ulhoa e Paula Manata sobre Armatrux A Banda (novo show), via Instagram





QUINTA (17)





15h – Lançamento do videoclipe Quatro cordas, via YouTube

17h – Seminário C.A.S.A em formação/Técnica para artistas da cena

19h – Lançamento Armatrux A Banda (novo show), episódio 2, via YouTube





SEXTA (18)





17h – Seminário C.A.S.A em formação/Técnica para artistas da cena

20h – Live com Eid Ribeiro, Raquel Pedras e Rogério Araújo, sobre o tema “Um caminho de linguagem”, via Instagram





SÁBADO (19)





17h – Seminário C.A.S.A em formação/Técnica para artistas da cena

19h – Leitura do texto Nightvodka, com Cristiano Araújo, via YouTube, Instagram e Facebook





QUASE 30 ARMATRUX – MODO VIRTUAL

Desta terça-feira (15) a sábado (19), via YouTube (youtube.com/armatrux) e Instagram (@grupoarmatrux). Gratuito.