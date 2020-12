Toninho Horta faz 'live' para comemorar o Grammy Latino

LIVE TONINHO HORTA (foto: Elcio Paraíso/divulgação)

Toninho Horta (foto) e sua Orquestra Fantasma fazem live nesta terça-feira (15), às 19h30, diretamente do palco do Palácio das Artes, para comemorar o Grammy Latino conquistado há algumas semanas com o disco Belo Horizonte, vencedor na categoria Melhor álbum de música popular brasileira. Não haverá público no Grande Teatro, devido ao coronavírus. A transmissão gratuita poderá ser acompanhada no site da Fundação Clóvis Salgado (www.fcs.mg.gov.br)

GALPÃO

ROMEU E JULIETA

(foto: Guto Muniz/divulgação)



Clássico de Shakespeare que ganhou releitura – também clássica – do Grupo Galpão, Romeu e Julieta será apresentado pela trupe mineira nesta terça-feira (20), às 20h, no projeto Palco virtual, do Instituto Itaú Cultural. Haverá leitura especial do texto da montagem (foto) que estreou na década de 1990, dirigida por Gabriel Villela. A transmissão ocorrerá na plataforma Zoom e ingressos gratuitos estão disponíveis na plataforma Sympla. Depois da leitura, atores participam de bate-papo com a plateia. Informações: www.itaucultural.org.br.





LIVRO

BIBLIOTECAS DE BH





História afetiva de leitores e bibliotecas em Belo Horizonte ganha lançamento virtual nesta terça-feira (15), às 19h30, em comemoração aos 123 anos de BH. Coordenado por Cleide Fernandes, Fabíola Farias e Maria da Conceição Carvalho, o livro reúne experiências dos moradores da capital em espaços de leitura. O evento será transmitido no YouTube (https://abre.ai/historiaafetivabh) e Facebook (https://www.facebook.com/historiaafetivaBH/).





PALCO HIP-HOP

FESTIVAL





O festival Palco Hi-hop ganha versão on-line, com agenda até domingo (20).

Nesta terça-feira (15), às 20h, tem workshop de waacking com Jess Nascimentto (SP), com inscrições gratuitas na plataforma Gofree.co. Às 20h, debate com Ed-mun, Leticia Fox e Fatini discute as formas como produções do hip-hop têm lidado com a pandemia. Transmissões no YouTube (https://www.youtube.com/user/palcohiphop) e Instagram (https://www.instagram.com/palcohiphop/).





SEMPRE UM PAPO

PÁSCOA VIEIRA





Nesta terça-feira (15), às 15h, o Sempre um Papo on-line recebe a historiadora francesa Charlotte de Castelnau-L’Estoile e a professora da Unicamp Silvia Hunold Lara para uma conversa sobre o livro Páscoa Vieira diante da Inquisição – Uma escrava entre Angola, Brasil e Portugal no século 17 (Bazar do Tempo). A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube, Instagram e Facebook do projeto.





TEATRO

WOYZECK 3G





Em seu espetáculo de formatura, alunos do curso noturno de arte dramática da Fundação Clóvis Salgado (FCS) encenarão Woyzeck 3G, releitura da peça Woyzeck, escrita pelo dramaturgo alemão Georg Buchner no século 19. A direção é de Thálita Motta. A live está marcada para esta terça-feira (15), às 20h, com sessões até sábado (19), no mesmo horário, no canal da FCS no Youtube.