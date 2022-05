Serra do Curral inspira versos de tristeza e revolta de poetas mineiras

Thais Guimarães* Especial para o Estado de Minas

Minas Gerais está em perigo desde o século 16. A fartura mineral de nossas terras foi mote para o nome que a elas foi dado. Mas a riqueza de nossas minas, nas profundezas das montanhas e serras, torna-se o nosso ponto fraco e prenuncia um futuro de pobreza para o nosso estado.





A memória recente dos rompimentos de barragens que mataram pessoas, fauna, flora e bens imateriais e materiais nos coloca cara a cara com a triste realidade que nos espera se não houver uma revisão regulatória séria que priorize a vida, e não o dinheiro.





E o que pode a poesia contra a destruição da mineração?





Drummond já cantava a sua Itabira devastada. O Pico do Cauê foi exaurido e de cartão-postal da cidade tornou-se uma imagem desolada de uma cava. O mundo inteiro sabe disso, porque os versos do poeta seguem vivos em nossa memória. Versos dolorosos, de imensa angústia e tristeza, mas, também, proféticos.





Infelizmente, o tema não se esgotou.





Muitas vezes, dizemos que já não temos mais palavras, mas ainda as temos, e ainda gritamos. Salvemos a Serra do Curral, salvemo-nos. Não podemos esperar, de braços cruzados, outra catástrofe fruto da sanha mineradora. “Nós não respiramos, não comemos e nem bebemos minério.”





E se a poesia não consegue barrar a licença para a mineração da Serra da Curral, que ao menos possa denunciar tamanha ameaça, revelando sua camada mais cruel: a cava, o buraco, o pó de ferro despejado sobre nós.





Que a poesia possa tocar o limiar das decisões – pois, com certeza, há lugar para um coração nas mãos de quem segura a caneta e tem o poder de veto.









“HORIZONTE EM TALUDE”

Thais Guimarães*





Olhe bem o retrato

das montanhas no jogo

de erros da realidade

Conte as que restaram

perfilando a cidade

Olhe bem a paisagem antes

Da próxima madrugada

Mais uma em mais

de quatrocentos anos

de esconsas canetadas





Mãos de ferro embalam o berço

dessas Terras Minerais

Do ouro para o minério

a destruição regulada

por Minésios imorais





Olhe antes

que seja tarde

O que houve não há mais





Per saecula saeculorum

mineram

sem alarde

Até que uma mina explode

enquanto Minas dorme

Até que disparam alarmes

E minas ameaçam

Minas





Por isso olhe

Olhe bem a lâmina

das montanhas

antes que seja

um corte









*Thais Guimarães

Poeta, residente em Belo Horizonte. Publicou “Jogo de Cintura” (poesia), “Dez pretextos para uma noite de solidão” (poesia), “Bom dia, Ana Maria” (infantil – Prêmio Jabuti 1988);

“Notas de viagem” (Coleção Leve um livro), “Jogo de facas” (poesia), “Uma praça chamada Liberdade” (poética de observação, com Carlos Ávila) e “Senhor Relógio” (infantil)





“DERRAMA”

Adriane Garcia*





Minas é um animal ferido

Todos os dias seu corpo esquartejado segue

Em vagões onde a liberdade

Não pega carona

Onde a liberdade sequer

É uma palavra





Uma outra inconfidência

Outra conspiração

Suspeita-se

Na calada da noite

Silvérios dos Reis trocam

Cifrões pelos nossos currais





Mais barragens de rejeitos

A matança de nascentes

Tremula a bandeira

De medo

Esse triângulo vermelho

É sangue.









*Adriane Garcia

Poeta, nascida e residente em Belo Horizonte. Publicou os poemários “Fábulas para adulto perder o sono” (Prêmio Paraná de

Literatura 2013, ed. Biblioteca do Paraná), “O nome do mundo” (poesia); “Só, com peixes”; “Garrafas ao mar”; “Arraial do Curral del Rei – A desmemória dos bois”; “Eva-proto-poeta” e “Estive no fim do mundo e me lembrei de você”