Espetáculo de dança revela desafios impostos às mulheres na pandemia

(foto: Ed Félix/divulgação)

Direto de BH, as dançarinas Andrea Anhaia, Cib Maia, Ester França, Joelma Barros, Marise Dinis e Márcia F. Neves apresentam o espetáculo PlaylistA feito em CasA (foto), nesta terça-feira (15), às 21h, com transmissão no YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc Ao Vivo.

O trabalho de improvisação em dança busca partilhar sentimentos que demarcam o contexto da pandemia e abordar questões sobre os novos e inesperados desafios impostos às mulheres de diferentes condições sociais, que se veem impulsionadas a tramar novas formas de ser e fazer arte. Investindo na escuta, na interlocução e entendendo a mulher como seu público-alvo, as artistas se propõem a fazer de seus corpos em movimento a tradução de anseios, de angústias, do cansaço, da solidão, da coragem, da esperança e de repúdio às desigualdades de gênero.





MULHER-MARAVILHA 1984

TAPETE VERMELHO





Gal Gadot, estrela de Mulher-Maravilha 1984, participará do tapete vermelho do filme de Patty Jenkins nesta terça-feira (15), às 17h, com transmissão pela plataforma de eventos virtuais DC FanDome. Além da atriz e da diretora, participam do evento Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal. Juntos, eles vão conversar conversar com a apresentadora Tiffany Smith e responder perguntas dos fãs. O longa estreia no Brasil na quinta-feira (17). Para assistir ao Tapete Vermelho Virtual, os fãs podem acessar o site DCFanDome.com, que terá suporte em todas as redes sociais WB, DC, HBO Max e AT&T.





ESPECIAL DEMOCRACIA

NO STREAMING

(foto: TV Zero/Divulgação)



Em dezembro, mês em que é relembrada uma das passagens mais tristes da história do Brasil, a assinatura do AI-5, ocorrida em 13 de dezembro de 1968, o Curtaon! – Clube de Documentários, disponível no Now, exibe o Especial democracia, com 11 títulos, entre filmes e séries documentais. A proposta é estimular o debate sobre a importância e os desafios da democracia. Entre os longas documentais, estão Democracia em preto e branco, de Pedro Asbeg; O paradoxo da democracia, de Belisario Franca; O mês que não terminou, de Francisco Bosco e Raul Mourão; e Excelentíssimos, de Douglas Duarte. Já entre as séries, destaca-se O dia que durou 21 anos, de Camilo Galli Tavares.





FAMÍLIA NALU

ESTREIA

(foto: CANAL OFF/DIVULGAÇÃO)



A Família Nalu cresceu. Zay nasceu em 18 de julho de 2019 e, apenas seis meses depois, a família já caiu na estrada rumo às ilhas havaianas, costa leste da Austrália e Ilhas Fiji. O resultado desta aventura está em Nalu e Zay pelo mundo (foto), que estreia nesta terça-feira (15), às 21h30, no Off. Fabiana Nigol, Everaldo Pato e Isabelle Nalu apresentam o mundo para o novo integrante e comprovam como viajar em família é mais divertido. A série mostra também o atual momento de Belinha, que agora segue os passos do pai no surfe profissional. No primeiro dos 10 episódios, a família Nalu faz uma retrospectiva de como foi a trajetória do programa com Isabelle e comentam sobre a expectativa de viajar o mundo com mais um integrante.





A COBRA DO ALABAMA

DOCUMENTÁRIO





O canal HBO exibirá o documentário A cobra do Alabama nesta terça-feira (15), às 22h. O filme lança luz à notória história de um ministro pentecostal que teria tentado matar a esposa com uma cascavel. A produção apresenta também a visão do historiador Thomas Burton, que passou a vida estudando a cultura, as crenças e o folclore dos manipuladores de cobras.





BRUNO BARRETO

SÉRIE CINEASTAS





Em formato de documentário, a produção nacional Cineastas, que o canal A&E exibe às terças, apresenta o trabalho de 10 dos principais diretores do cinema brasileiro: Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Rosemberg Cariry, Cláudio Assis, Tata Amaral, Beto Brant, Jorge Furtado, Lúcia Murat, Marcelo Gomes e Bruno Barreto. No episódio de hoje (15), às 18h30, a vasta carreira de Bruno Barreto é detalhada por depoimentos da produtora Lucy Barreto, a mãe do cineasta, que conta como ele, ainda criança, frequentava os sets de filmagem da época, inclusive de Glauber Rocha, e iniciou sua carreira no cinema. Bruno realizou dezenas de obras, entre elas, grandes sucessos, como Dona Flor e seus dois maridos e obras internacionais. Betty Faria e Luana Piovani falam sobre suas experiências com o cineasta.





REDES SOCIAIS E FAKE NEWS

NO #PROVOCA





O #Provoca desta terça-feira (15), às 22h15, na TV Cultura, recebe remotamente o cientista, professor e empreendedor Silvio Meira. Doutor em ciência da computação, ele é o coordenador do Instituto Nacional de Engenharia de Software. No programa, Meira conversa com Marcelo Tas e fala sobre redes sociais, fake news e organizações, entre outros assuntos.





INDIANARA

Exibição no Canal Brasil





Indianara, documentário que teve a première no Festival de Cannes de 2019 e primeiro filme a apresentar Marielle Franco, será exibido nesta terça-feira (15), às 18h, no Canal Brasil. A produção é um retrato de Indianara Siqueira, matriarca e fundadora da Casa Nem, abrigo do Rio de Janeiro voltado para pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade. Prestes a completar 50 anos, cansada dos embates e às vésperas de se casar, ela ensaia abandonar a política das ruas. Mas, diante da perda da companheira de luta, Marielle Franco, e do avanço do totalitarismo no Brasil, ela arranca forças para partir para um último ato de resistência. O filme é uma parceria entre os diretores Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa:





LIVE do dia

(foto: Desiree do Valle/divulgaÇÃO)



INGRID GUIMARÃES E MARIZA LEÃO





Há 10 anos chegava às telas brasileiras De pernas pro ar, primeiro longa da série com Ingrid Guimarães sobre a workaholic Alice. Em 2011, Ingrid voltou ao papel em De pernas pro ar 2 e, em 2019, o terceiro filme com a atriz chegou aos cinemas, em De pernas pro

ar 3 (foto). Os três filmes somaram juntos 10 milhões de espectadores. Para comemorar

a data, será realizada a live com a protagonista e a produtora Mariza Leão. A dupla vai contar histórias de bastidores e relembrar os melhores momentos dos três longas. O

bate-papo está marcado para esta terça-feira (15), às 18h, no Instagram da Globo Filmes.