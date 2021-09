COVID-19: cientistas desenvolvem teste de detecção da doença pelo suor

(foto: Rosimeire Barcelos/Divulgação)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Detectar o vírus da COVID-19 na transpiração dos humanos é um procedimento menos complexo que está sendo desenvolvido por cientistas tailandeses, que organizaram um teste em escala real esta semana em Bangcoc.Nos corredores de um mercado popular da capital tailandesa, um homem e uma mulher com trajes de proteção solicitam a um vendedor que se coloque um cotonete sob uma axila.Quinze minutos depois, a haste é introduzida em um tubo de vidro, esterilizado com raios ultravioleta. A amostra retirada é analisada. Trinta segundos depois, eles determinam o resultado: negativo.O método é "95% confiável", um resultado comparável ao do PCR nasal, de acordo com os primeiros testes realizados com uma mostra aleatória de 2.000 pessoas, afirmou à AFP o cientista Chadin Kulsing, da Universidade Chulalongkorn de Bangcoc, que coordena as unidades móveis de detecção.Sua equipe já havia organizado um experimento com cães farejadores da transpiração humana para detectar casos assintomáticos de COVID-19. O novo projeto em desenvolvimento é complementar."As pessoas infectadas por COVID-19 secretam substâncias químicas distintas", destaca o cientista."Esta descoberta nos permitiu desenvolver um dispositivo para detectar odores específicos produzidos - pelos infectados por coronavírus", completa.A Tailândia não é o primeiro país a utilizar o suor para detectar a COVID-19. O Reino Unido e os Estados Unidos, em particular, iniciaram experimentos similares.Mas o reino asiático, e em particular a capital Bangcoc, enfrenta uma onda epidêmica sem precedentes desde a primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) passada.Chadin Kulsing espera que seu método de detecção, ainda em fase experimental, possa ser utilizado em breve como alternativa ao PCR, que exige um processamento em laboratório e, em consequência, é muito mais caro."Também é muito mais prático", destaca um vendedor do mercado. "Não preciso ir a um laboratório e posso continuar trabalhando enquanto espero o resultado", explica.A Tailândia registrou quase 1,5 milhão de casos e quase 14.000 mortes por COVID, a maioria nos últimos meses.A campanha de vacinação avança, mas começou tarde. Apenas 11 dos 70 milhões de tailandeses receberam as duas doses da vacina até o momento.