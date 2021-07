Remédio usado em cachorros é a aposta de pesquisadores para tratar COVID-19

Equipe avaliou um banco com 1,9 mil medicamentos clinicamente seguros para chegar ao mais promissor: ensaio com humano está previsto (foto: Rob Engelaar/AFP - 4/3/20) medicamento de uso veterinário, o masitinibe, pode ser eficaz no tratamento da COVID-19. A droga - que passou por vários ensaios clínicos, mas ainda não recebeu aprovação para tratar humanos - inibiu a replicação do Sars-CoV-2 em culturas de células humanas e em camundongos, levando a cargas virais muito mais baixas. O estudo foi publicado, nesta semana, na revista Science. Novo estudo da Universidade de Chicago (Uchicago) descobriu que umde uso veterinário, o masitinibe, pode ser eficaz no tratamento da COVID-19. A droga - que passou por vários ensaios clínicos, mas ainda não recebeu aprovação para tratar humanos - inibiu a replicação do Sars-CoV-2 em culturas de células humanas e em, levando a cargas virais muito mais baixas. O estudo foi publicado, nesta semana, na revista Science.





LEIA MAIS 04:00 - 22/07/2021 Terapia focal fotodinâmica é aliada no tratamento para o câncer de próstata

07:41 - 21/07/2021 A técnica revolucionária que solucionou mistério de irmã sumida há 30 anos

11:02 - 20/07/2021 Bilionário Jeff Bezos conclui com sucesso sua viagem ao espaço; veja fotos países, também descobriram que a droga poderia ser eficaz contra outros tipos de coronavírus e picornavírus. Por causa da forma como o medicamento inibe a replicação viral, também se demonstrou que ele permanece eficaz em face das diversas variantes do Sars-CoV-2. Os pesquisadores da Faculdade Pritzker de Engenharia Molecular da UChicago, trabalhando com colaboradores no Laboratório Nacional Argonne, nos EUA, e de outros, também descobriram que a droga poderia ser eficaz contra outros tipos de coronavírus e picornavírus. Por causa da forma como o medicamento inibe a replicação viral, também se demonstrou que ele permanece eficaz em face das diversas variantes do Sars-CoV-2.





"Os inibidores da principal protease do Sars-CoV-2, classe de drogas como o masitinibe, podem ser uma nova forma potencial de tratar pacientes com COVID, especialmente nos estágios iniciais da doença", disse Savas Tay, que liderou a pesquisa. "A COVID, provavelmente, estará conosco por muitos anos, e novos coronavírus continuarão a surgir. Encontrar drogas existentes que tenham propriedades antivirais pode ser parte essencial do tratamento dessas doenças", completou.





Quando os lockdowns começaram nos EUA, em março de 2020, Tay e Nir Drayman, pós-doutorado especializado em virologia, começaram a pensar em como poderiam ajudar no combate à crise sanitária. Em busca de um tratamento melhor para a COVID-19, eles começaram a examinar uma biblioteca composta por 1,9 mil medicamentos clinicamente seguros contra o OC43, um coronavírus que causa o resfriado comum e pode ser estudado em condições normais de biossegurança. A equipe usou culturas de células para determinar o efeito dos medicamentos na infecção.





Como resultado desse trabalho inicial, entregaram os 30 melhores candidatos ao professor de microbiologia Glenn Randall, que os testou em culturas de células contra Sars-CoV-2. As medições - feitas no Laboratório Howard Taylor Ricketts e no Laboratório Nacional Argonne, ambientes de alta segurança - revelaram quase 20 drogas que inibem o Sars-CoV-2. A equipe também enviou os candidatos a medicamentos a outros colaboradores para testar a ação contra a protease 3CL, a enzima dentro dos coronavírus que permite que eles se repliquem nas células.





Descobriu-se que, dos candidatos a medicamentos, o masitinibe inibiu completamente a enzima viral 3CL dentro das células, um fato que foi confirmado por cristalografia de raios X pelo grupo de Andrzej Joachimiak, no laboratório em Argonne. A droga se liga especificamente ao sítio ativo da protease 3CL e inibe a replicação viral posterior. "Isso nos deu uma forte indicação de como essa droga funciona, e ficamos confiantes de que ela tem uma chance de funcionar em humanos", disse Drayman.





Em seguida, os pesquisadores trabalharam com colegas da Universidade de Louisville, nos EUA, para testar a droga em um modelo de camundongo. Descobriram que o medicamento reduziu a carga viral em mais de 99% nas cobaias e diminuiu os níveis de citocinas inflamatórias. Paralelamente, os cientistas também começaram a investigar a molécula em culturas de células contra outros vírus, e detectaram que ela também era eficaz contra os picornavírus, grupo que inclui hepatite A, poliomielite e rinovírus que causam o resfriado comum.





Variantes





Em outra frente do estudo, a equipe testou a droga em culturas de células para avaliar a ação contra três variantes do Sars-CoV-2 - Alfa, Beta e Gama. O medicamento funcionou igualmente bem contra as cepas, uma vez que se liga à protease e não à superfície do vírus. Agora, a equipe trabalha com a empresa farmacêutica que desenvolveu o medicamento, a AB Science, para ajustá-lo e torná-lo um antiviral ainda mais eficaz. Enquanto isso, o próprio masitinibe pode ser levado para ensaios clínicos em humanos, a fim de testar seu efeito em um tratamento para a covid-19, disseram os cientistas.





"O masitinibe tem potencial para ser um antiviral eficaz agora, especialmente quando alguém é infectado pela primeira vez. As propriedades antivirais da droga terão o maior efeito", afirmou Drayman. "Esse não é o primeiro novo surto de coronavírus e não será o último. Além das vacinas, precisamos ter novos tratamentos disponíveis para ajudar aqueles que foram infectados."





Embora a droga seja aprovada apenas para tratar tumores de mastócitos em cães, ela foi submetida a testes clínicos em humanos para várias doenças, incluindo melanoma, Alzheimer, esclerose múltipla e asma. Foi demonstrado que é segura, mas causa efeitos colaterais, incluindo distúrbios gastrointestinais e edema, e pode, potencialmente, aumentar o risco de doenças cardíacas.