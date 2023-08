1565

Aline Wirley, participante do Big Brother Brasil 23, mora em uma casa no meio da Floresta da Tijuca com piscina natural Reprodução/ Youtube



A participante do Big Brother Brasil 2023 e cantora Aline Wirley, possui uma moradia bastante excêntrica. Sua casa fica no meio da Floresta da Barra de Tijuca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde mora com com o marido, o ator Igor Rickli, e o filho Antônio, de 8 anos.





Antes de entrar para a casa mais vigiada do Brasil, a ex-integrante do grupo Rouge postou em seu canal do Youtube um vídeo mostrando todos os detalhes da residência e como é a vida por lá.





Morando há mais de 11 anos neste lugar paradisíaco , o casal de artistas é apaixonado pela mansão, que foi projetada e sonhada por eles.





Quando adquiriram a residência, a natureza já havia tomado conta do local, segundo a cantora em um vídeo em seu canal no Youtube. Ao longo de dois anos, o casal foram reformando e ajustando o espaço externo da forma que queriam.





Conheça o lado externo de casa

Do lado de fora da mansão, além das inúmeras árvores e do verde que não parece ter fim, chama bastante atenção a piscina de águas naturais, no terreno.





"O Igor mesmo que fez. Passou dois anos e meio cavando… A água é bem gelada e é da nascente", explicou Aline sobre a piscina natural, em seu vídeo no canal do YouTube.





Para entrar na mansão, há um caminho que leva até a charmosa piscina natural e, mais à frente, à residência.

Participante do Big Brother Brasil 23 tem piscina natural em casa Reprodução/ Youtube

A casa é perfeita para momentos de descanso. Possui dois andares com cômodos espaçosos e janelas arejadas, além de uma grande varanda aconchegante que possui cadeiras, uma fonte e um balanço.

Aline Wirley, participante do Big Brother Brasil 23, mora na propriedade há 11 anos Reprodução/ Youtube





Conheça o interior da mansão





Na parte de dentro, os cômodos são separados, como a sala de estar, um espaço com uma grande mesa de madeira e uma área, próximo a uma das janelas , com um piano. Compostos por uma decoração vintage e uma cortina de vidro.

Aline Wirley, participante do Big Brother Brasil 23, tem sala de estar espaçosa com piano Reprodução/ Youtube





As paredes são todas em tons claros, com diversos quadros pendurados. A casa possui lustres que o próprio casal montou com peças de lojas de antiguidades.





Com uma vista majestosa, o lugar ainda está privilegiado em ter visão direta para um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea.