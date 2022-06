Estudo da UFMG revela redução da vacinação contra febre amarela no Brasil

O estudo é assinado por professores e alunos da Escola de Enfermagem, e por uma professora da Faculdade de Medicina da UFMG (foto: UFMG/Divulgação)

O estudo analisou o número de doses da vacina contra febre administradas antes e durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. Os dados são do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a professora Tércia Moreira Ribeiro da Silva, do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, muitos fatores têm favorecido essa redução da cobertura vacinal. Entre eles, a precariedade do Sistema Único de Saúde (SUS), a implantação do novo sistema de informação sobre imunização (SI-PNI), os aspectos sociais e culturais que afetam a aceitação da vacinação, e a disponibilidade inconstante de imunobiológicos nos serviços de atenção básica.

“Além disso, a cobertura vacinal no Brasil não é homogênea. Assim, investigar e monitorar zonas de baixa cobertura vacinal é um eixo estratégico de boas práticas de gestão voltadas aos programas de imunização e preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, ressaltou a pesquisadora.

Além de Tércia, o artigo é assinado pelos professores Ed Wilson Rodrigues Vieira e Fernanda Penido Matozinhos, pela aluna de pós-doutorado Ana Carolina Micheletti Gomide Nogueira de Sá, pelo estudante de graduação Elton Junio Sady Prates (todos da Escola de Enfermagem UFMG) e pela professora Daiana Elias Rodrigues, Faculdade de Medicina da UFMG.

Febre amarela

A professora alerta para o risco do surgimento de uma nova onda de febre amarela no país. “A redução nas doses administradas da vacina contra febre amarela no país , que pode ter sido agravada pela pandemia de COVID-19, e a incidência de febre amarela em cidades de grande porte pode favorecer o ressurgimento da febre amarela urbana”, alerta.

A febre amarela é uma doença hemorrágica, causada por um vírus. Apesar da existência de vacinas eficientes contra a doença, ela é responsável por pelo menos 60 mil mortes por ano no mundo. Ela é comum em 47 países de baixa e média renda nos continentes africano e sul-americano.

No Brasil, a taxa de letalidade da doença foi de 47,8% entre 2000 e 2021, considerada elevada por especialistas.



A vacina contra a doença está disponível gratuitamente nas unidades de saúde. Deve tomar a vacina quem tem entre 9 meses e 59 anos e nunca tomou uma dose.



