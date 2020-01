Saúde muda grupo prioritário e vacina contra febre amarela e gripe atenderá a mais pessoas

(foto: Erasmo Salomão/ASCOM MS)

As campanhas de vacinação contra febre amarela e gripe Influenza serão estendidas em Minas Gerais neste ano. Com a ampliação adotada pelo Ministério da Saúde, pessoas a partir de 55 anos serão imunizadas contra a gripe. Antes, só acima de 60. Já no caso da febre amarela, crianças de 4 anos tomarão uma dose de reforço, em vez de somente uma proteção aos 9 meses.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a estimativa de crianças que deverão receber a dose de reforço para a febre amarela é deContra a gripe, a população de pessoas de 55 a 59 anos é de





Ou seja, mais de 1,1 milhão de pessoas serão beneficiadas no total.





A vacina contra febre amarela faz parte do calendário nacional de vacinação e já está disponível nos centros de saúde.





A necessidade ou não de doses de reforço de alguns imunobiológicos são fundamentados em estudos que avaliam a resposta do organismo, conforme a faixa etária e vacina, conforme a Saúde estadual.





Ao considerar o quadro nacional, números do Ministério da Saúde informam que 1.101 municípios dos estados do Nordeste – que ainda não faziam parte da área de recomendação de vacinação – passarão a receber imunizantes contra febre amarela.





Já a vacina contra a Influenza será oferecida durante o período de campanha, que deve ocorrer em abril de 2020.





Quanto à gripe, a meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários para a vacinação. A campanha já conta com crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de saúde, idosos, entre outros.





O objetivo das medidas, evidentemente, é ampliar o número de pessoas beneficiadas e diminuir o de doentes. Consequentemente, o planejamento é que essas mazelas tirem menos vidas no Brasil.