Alimentação é essencial no controle da pressão

(foto: pixabay) Uma boa parte dos adultos brasileiros é hipertensa, ou seja, tem a pressão arterial mal controlada, o que pode trazer riscos e danos irreversíveis à saúde. Para piorar a situação, metade dessas pessoas com pressão alta nem sabe que tem a doença. Mesmo entre os que sabem, somente a minoria a trata adequadamente. E pasmem, ela não ocorre só em adultos. Esse problema já atinge a população infantil.

O cardiologista Pedro Júnior, do Hospital Casa de Saúde Guarujá (HSCG), explica que a hipertensão entre crianças e adolescentes pode ocorrer por várias causas, como por problemas no coração, rins e sistema endócrino. A doença também está muito relacionada à obesidade infantil e ao sedentarismo, e, se não for tratada precocemente, pode acarretar maiores danos na vida adulta.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17% das crianças brasileiras têm hipertensão arterial. Já a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) afirma que, aproximadamente, 33% da população adulta e 65% da população idosa no Brasil sofrem de hipertensão e apenas 20% controlam a evolução da doença regularmente.

Um dos motivos para a ocorrência do problema é a alimentação inadequada. O consumo excessivo de gorduras, carboidratos, refinados e sal, a lacuna de nutrientes, a falta de exercícios físicos e a obesidade – mal de 41 milhões de brasileiros – é uma combinação perfeita para começar a ter pressão alta.





ARTÉRIAS A hipertensão é uma condição crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela ocorre quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou maiores que 140/190mmHg (ou 14 x 9). Em condições normais, o índice fica em 120 x 80mmHg (ou 12 x 8).

"Esse aumento da pressão arterial ocorre quando os vasos sanguíneos ficam mais rígidos e perdem a elasticidade, o que faz com que o coração precise fazer mais força para bombear o sangue por todo o corpo", esclarece o cardiologista Rodrigo Lanna, do Hospital Semper. O aumento do exercício cardíaco é um dos principais fatores de risco para ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma cerebral e insuficiências renal e cardíaca.

O tratamento da hipertensão ocorre, na grande maioria dos casos, por meio de medicamentos. Porém, você sabia que existem alimentos que podem baixar sua pressão naturalmente? Baseado nisso, o cardiologista Roberto Yano separou cinco tipos de alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de sua pressão arterial. Confira!

Aliados da pressão arterial

1. Alimentos ricos em potássio





O potássio é um importante mineral, essencial para o funcionamento do corpo humano. Ele tem influência direta no sistema nervoso central, nos músculos, no coração e equilibra o pH do sangue. As frutas ricas em potássio são: banana, melão, abacate, laranja, ameixa. Entre os vegetais estão espinafre, ervilha, a maioria das folhas verde-escuras, tomate, feijão. Peixes como atum e linguado também são ricos em potássio e vale a pena introduzi-los na alimentação. “Vale destacar que as dietas regadas a sódio geralmente têm baixa presença de potássio e isso também está associado à maior incidência de piora na pressão arterial. Então, cuidado com o sal de cozinha, enlatados e embutidos, porque eles são ricos em sódio”, declara Yano.

(foto: pixabay)





2. Café e produtos com cafeína





O café tem vários compostos bioativos, como polifenóis, ácido clorogênico, magnésio e potássio, que podem ajudar na diminuição da pressão arterial. “Muitos sabem que o café/cafeína aumenta a pressão arterial. Mas é muito importante evidenciar que isso pode acontecer até três horas após o consumo e se tomado em grandes quantidades”, diz. O consumo regular – reitera o médico – ou seja, se ingerido em pequenas quantidades todos os dias, ajudará a controlar a hipertensão.

(foto: Pixabay)









3. Chocolate e derivados do cacau





“Um estudo mostrou que consumir derivados do cacau pode reduzir a pressão arterial. O cacau tem alguns elementos que ajudam na elasticidade das artérias. Além de diminuir a pressão arterial, eles têm efeito antioxidante. Mas, para o chocolate fazer bem à saúde, priorize os que têm pelo menos 70% de cacau na composição. Outro ponto importante é que consumir chocolate ou derivados do cacau pode adicionar mais calorias à sua dieta. Então, você precisa buscar um equilíbrio e consumir em pequena quantidade”, alertou.

(foto: pixabay)





4. Dieta Dash





Ao invés de falar sobre um quinto alimento, o cardiologista aponta uma outra maneira de controlar a pressão alta: a Dieta Dash. A Diretriz de Hipertensão Arterial a recomenda tanto para os hipertensos quanto para as pessoas que querem evitar esse problema. Essa dieta, além de ajudar no controle da hipertensão, traz benefícios adicionais, como perda de peso e redução do risco cardiovascular. A dieta se baseia no aumento do consumo de frutas, legumes, arroz integral, trigo, aveia, laticínios de baixo teor de gordura, e a ingestão de oleaginosas de boa qualidade, como as castanhas. “Você deve reduzir o consumo de gorduras, carnes vermelhas e bebidas com açúcar. O ideal é montar um cardápio junto à sua nutricionista, baseado nessa dieta. Vale reforçar que a melhor maneira para manter níveis adequados de pressão arterial é se alimentar bem, evitar sobrepeso, obesidade, se exercitar e evitar o tabagismo”, finaliza Roberto Yano.









5. Laticínios





“Os laticínios pobres em gorduras podem ter ação hipotensora. Os laticínios em geral contêm elementos com efeito potencial e benéfico, por ter em sua composição cálcio, magnésio, potássio, além dos probióticos que ajudam a regular o nosso intestino”, afirmou. Exemplos são: iogurte natural, queijo cottage, coalhada e até o queijo minas, que tem menos gordura que os amarelos.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.