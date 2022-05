Bumbum care: investir tempo, produtos e tratamentos estéticos desenvolvidos para o bumbum, com o intuito de deixá-lo mais empinado, com melhor contorno e menos imperfeições e celulites (foto: Alexas_Fotos/Pixabay ) Depois do skincare, body care e hair care, o bumbum care, rotina de cuidados com a beleza e saúde dos glúteos, virou febre entre mulheres e homens. A atenção para a parte especial do corpo é seguida até por famosos e influenciadores digitais, que perceberam a importância da região se manter saudável, além de exibi-la em forma durante o verão e a maior festa do Brasil: o Carnaval. A prática é simples e consiste em investir tempo, produtos e tratamentos estéticos desenvolvidos para o bumbum, com o intuito de deixá-lo mais empinado, com melhor contorno e menos imperfeições e celulites.













Natasha Ramos se tornou conhecida ao criar o método ROUND Glúteo, em parceria com o professor, farmacêutico e empresário Higor Guerim, que trata flacidez, celulite e imperfeições e que é o queridinho de famosos como Paolla Oliveira , Claudia Raia, Juju Salimeni, Virgínia Fonseca, Grazi Massafera, Gretchen , Bruna Marquezine, Carolina Ferraz, entre outros. Um público entusiasmado de celebridades e influenciadores digitais de todo o Brasil.





Natasha Ramos, a dra. Bumbum, alerta que o glúteo não está livre da ação do tempo e do estilo de vida, assim como em todas as partes do corpo (foto: Arquivo Pessoal)



Como tudo que é novo no mercado, várias são as dúvidas em relação à eficácia e veracidade de algumas informações publicadas por aí. Pensando nisso, a expert, lista alguns mitos e verdades sobre o bumbum care, o cuidado do momento.

1. Tratamentos estéticos são a única forma de levantar o bumbum. MITO.

Muitas pessoas já sabem que a realização de tratamentos estéticos e o uso de produtos de cuidados diários não são suficientes para manter a saúde da pele e do corpo. “Os cuidados diários precisam começar de dentro para fora. Uma dieta saudável, exercícios físicos e atitudes simples, como tomar água e manter uma rotina de sono regulada, são necessários para um bumbum bonito”, explica Natasha Ramos.





2. A alimentação não tem ligação com a saúde dos glúteos. MITO.



Mesmo com os tratamentos estéticos, a alimentação é de suma importância para manter e potencializar o resultado feito em cabine. “Aposte em alimentos anti-inflamatórios, que ajudam a manter a pele da região lisa e com menos imperfeições. Alimentos gordurosos fazem com que as glândulas sebáceas das nádegas produzam mais sebo, resultando em foliculite, acne, além de afetarem o colágeno, que mantém o bumbum empinado”, aponta a dra. Bumbum.





3. Existem alguns tipos de roupas que ajudam a manter o bumbum empinado e saudável. VERDADE.



Atualmente, o mercado de vestuário oferece roupas com tecnologias inteligentes que ajudam a manter o formato e a circulação da região, contribuindo para evitar foliculite, acne e a perda do formato do bumbum. “É uma área que, apesar de não estar sempre exposta, vive em contato com impurezas, suor e em atrito direto com tecidos por muito tempo, principalmente no inverno. A escolha de roupas certas e especializadas auxiliam nos resultados de tratamentos estéticos e da rotina de cuidados”, aponta Natasha Ramos.





4. Ficar muito tempo sentada afeta o formato do glúteo. VERDADE.



Todo o peso da parte superior do corpo fica concentrado na região, que também recebe atrito conforme a pessoa se move no assento. A soma das duas situações com o tempo sentado modela o bumbum e muda o seu formato que, em vez de empinado, passa a ser quadrado. “Além de afetarem o formato do glúteo, as características geram a ‘Síndrome da Bunda Morta’, dor na região gerada pelo tempo excessivo no assento e na mesma posição. Tudo consequência da falta de exercícios e preparo muscular a área", explica a especialista.





5. Somente o uso de produtos tópicos ajudam a acabar com celulites e estrias. MITO.



As celulites e estrias são características que se encontram dentro das camadas da pele. Sendo assim, os produtos tópicos - que são apenas utilizados na parte externa da região - não apresentam eficácia total na extinção dessas imperfeições. “Elas precisam de um cuidado mais profundo, feito por meio de tratamentos estéticos especializados. Entretanto, o uso de produtos de beleza é indispensável para manter e potencializar o resultado, além de cuidar de outras características que a pessoa pode não gostar”, finaliza Natasha Ramos.