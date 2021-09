(foto: Carlos Reinis/Band)







A cantora Gretchen mostra seus dotes culinários no 13º episódio de “MasterChef Brasil” desta terça-feira (28/09), às 22h30, na Band. No primeiro desafio da noite, os participantes encaram uma prova que promete causar confusão. Após escolherem livremente os pares com os quais desejam cozinhar, os competidores descobrem que terão de fazer um revezamento: a cada 10 minutos, um deles coloca a mão na massa enquanto o outro fica na ponta da bancada dando as coordenadas sem poder mexer em nada. Cada dupla deve preparar uma feijoada completa, iguaria que representa muito bem a gastronomia brasileira. O prato ainda precisa ter cinco acompanhamentos obrigatórios: bisteca, farofa, couve, banana empanada e um molho de pimenta ou vinagrete.





Como há um número ímpar de competidores, Kelyn acaba ficando sozinha e é surpreendida pela presença de Gretchen, que chega para ajudá-la. Além de ser artista brasileira, a cantora está acostumada a comandar a cozinha e acumula elogios nos almoços em família. Para atualizar os memes nas redes sociais, a convidada especial prepara um “vinagretchen”, divertindo os adversários. Mas nem tudo é diversão. Durante a prova, o clima de tensão toma conta do estúdio. Os concorrentes precisam entrar em um acordo ao elaborar o banquete, só que com personalidades tão fortes, às vezes fica difícil chegar a um consenso. As melhores duplas se salvam da prova de eliminação.





















CONFEITARIA

CLIPE DE “BRISA”

(foto: Sony/Divulgação)

O duo de post-rock instrumental Confeitaria, formado por Gabriel Murilo e Lucas Mortimer, lança nesta terça-feira (28/09), o clipe da música “Brisa”, do mais recente álbum, “Confins”. O vídeo compõe uma série de cinco trabalhos atravessados pela pandemia e tem a direção da artista Ana Moraes, radicada em João Pessoa, que já produziu clipes para Pabllo Vittar e Francisco El Hombre. Segundo ela, “Brisa” proporciona reflexões sobre as dualidades morte-vida, natureza-homem, os ciclos e as relações que estabelecemos com os espaços que habitamos. Veja em https://linktr.ee/confeitaria.musica.

















ARTES VISUAIS

SELEÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS





Quem é fã de artes visuais pode conhecer ou se aprofundar na vida, na obra e no processo criativo de artistas consagrados no Brasil e no mundo. O Curtaon! – o clube de documentários do Curta no Now selecionou 10 produções retratam também épocas e estilos diversos, do barroco ao contemporâneo, do século 17 à atualidade.

Confira a lista a seguir:

(foto: Moviola Midia Livre/DIVULGAÇÃO )

1. “MAGRITTE, NOITE E DIA”: As memórias e os lugares que o artista visitou são evocados nesse documentário, dirigido por Henri de Gerlache.





2. “CILDO”: Cildo Meireles é um dos principais artistas plásticos brasileiros. Conduzido pelas palavras do próprio profissional, o filme percorre suas obras, procurando entender o processo criativo e o pensamento do artista.





3. “O MUNDO SEGUNDO ANISH KAPOOR”: Multicultural mágico, perfeccionista estético e engenheiro do impossível, o escultor Anish Kapoor avança em novos desafios artísticos e técnicos.





4. “DIEGO VELÁZQUEZ – REALISMO SELVAGEM”: O documentário, dirigido por Karim Ainouz, traz um olhar pouco explorado sobre a obra de Diego Velázquez, artista que buscou incessantemente o realismo humano através do tratamento da luz e do espaço ao redor dos personagens de suas obras.





5. “A CASA AZUL DE FRIDA KAHLO”: A Casa Azul, localizada na Cidade do México, é onde Frida Kahlo nasceu (1907) e morreu (1954). Esse documentário relembra as aventuras ali vividas, não só por Frida e o pintor Diego Rivera, mas também por personalidades como Leon Trotsky, Sergei Eisenstein, Pablo Neruda e Pablo Picasso.





6. “JOAN MIRÓ DE PERTO”: Joan Miró é uma figura icônica no mundo artístico. Quanto mais o tempo passa, mais seu trabalho se torna universal: ultrapassa fronteiras e gêneros e vai além de museus.





7. “MARIA – NÃO ESQUEÇA QUE EU VENHO DOS TRÓPICOS”: O filme investiga a vida e a arte de Maria Martins (1894-1973), hoje reconhecida como uma das maiores escultoras brasileiras e também celebrada por suas gravuras e textos.





8. “DAVID HOCKNEY – TEMPO RECUPERADO”: Figura importante no movimento pop art, um dos artistas mais populares e influentes de sua geração





9. “FRANCISCO BRENNAND”: Pintor, desenhista, escultor e ceramista. Desde 1971, viveu isolado em seu ateliê-oficina num bairro distante do Centro do Recife.





10. “RODIN EM SEU TEMPO”: Parte importante da efervescência cultural e intelectual da belle époque, Auguste Rodin concebeu obras envolvidas pela ousadia e genialidade de seu tempo.









“O PROTETOR”

COM DENZEL WASHINGTON

(foto: Curtaon!/divulgação )





Estrelado por Denzel Washington, “O protetor” narra a história de Robert McCall, um ex-agente secreto. Ele abandona o emprego na CIA após prometer isso à esposa, no leito de morte dela. Quando conhece Teri, uma prostituta adolescente que está nas mãos de gângsteres russos ultraviolentos, Robert decide usar suas habilidades para ajudar a garota. O longa vai ao ar nesta terça-feira (28/09), às 22h29, no TNT.





“FILARMÔNICA EM CÂMARA”

CÁSSIA LIMA E RAFAEL ALBERTO

(foto: Filarmônica mg/divulgação )

Nesta terça-feira (28/09), às 20h30, na Sala Minas Gerais ( Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), será realizada mais uma apresentação da série “Filarmônica em câmara”. A flautista Renata Xavier, a oboísta Maria Fernanda Gonçalves, o clarinetista Marcus Julius Lander e a pianista Ayumi Shigeta interpretam “Capricho sobre árias dinamarquesas e russas, op.79”, de Saint-Saëns. O violinista Rommel Fernandes, o violista Nathan Medina e o violoncelista Philip Hansen executam o “Trio para cordas nº 1, op. 34”, de Hindemith. A flautista Cássia Lima e o percussionista Rafael Alberto apresentam “Azul”, de Daughtrey. Já o “Quarteto de cordas em Fá maior”, de Ravel, será interpretado pela violinista Joanna Bello, pelo violinista Rodrigo Bustamante, pelo violista Gerry Varona e pela violoncelista Camilla Ribeiro. O público poderá assistir ao concerto presencialmente. Ingressos a R$ 30. Informações: (31) 3219-9000 ou www.filarmonica.art.br.













SILVIO MEIRA

BATE-PAPO VIRTUAL

(foto: arquivo pessoal)





O cientista, professor e empreendedor paraibano Silvio Meira é o convidado desta terça-feira (28/09), do Sempre um Papo e do Sesc Santo André, com transmissão a partir das 20h pelas redes sociais do projeto e pelo youtube.com/santoandreses. O tema da conversa com Afonso Borges será “O fim do livro...?, da leitura longa...?, da reflexão...?”. Silvio atua na área de engenharia de software e inovação. É professor-associado da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV).