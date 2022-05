Miguel Nicolelis sobre pandemia: 'Um dos momentos de maior risco'

AS

Referência mundial em neurociência, o médico brasileiro Miguel Nicolelis ganhou bastante destaque pelas previsões que fez durante a pandemia que, mais tarde, se provaram verdadeiras. Na última quinta-feira (26/5), ele fez uma nova declaração falando que estamos vivendo em um período de muito perigo.

“Este é um dos momentos de maior risco da pandemia, basicamente porque todas as medidas de contenção da transmissão do vírus foram eliminadas, a janela de imunidade criada pelas vacinas está fechando, novas variantes estão circulando sem barreiras e não existe interesse em informar”, escreveu Nicolelis.

De acordo com o neurocientista esse cenário é a receita ideal para se criar “um verdadeiro estado de caos” e países como os Estados Unidos, onde a pandemia também foi determinada por decreto, já estão enfrentando uma nova onda da doença. O país norte-americano vem registrando cerca de 200 mil casos por dia e teve um aumento das hospitalizações.

“O aparecimento de outros surtos de outras viroses também mostra que um fenômeno global, muito maior do que ninguém poderia ter previsto, pode ter sido desencadeado pela pandemia da COVID-19. Mas tudo isso permanece longe do alcance da população que não tem acesso a nenhum tipo de narrativa diferente do oficial que decretou que tudo voltou ao normal”, disse.

Questionado por um seguidor, Nicoleli afirmou que as baixas temperaturas não justificam o aumento de casos e que todas essas falsas afirmações, “como a Ômicron ia ser leve e ser o começo do final da pandemia. Só que nem foi leve nem o começo do fim”, fazem parte de uma mesma narrativa negacionista.

