Livro mostra benefícios da medicina e das terapias integrativas

A idealizadora do projeto, Paula Aliende, e a curadora Claudia Cardillo (foto: Arquivo pessoal )



É exatamente isso que o livro “Bem viva de corpo e alma” retrata. A obra abrange diversas práticas integrativas de médicos e terapeutas e visa mostrar seus inúmeros benefícios. Os especialistas que atuam nas áreas correlatas ao tema principal falam sobre superação, inspiração e motivação, trazendo a grande experiência acumulada ao longo dos anos e especialistas que atuam em diferentes áreas da saúde, medicina, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento e espiritualidade.

“Estou muito feliz. Enfim, o livro físico foi publicado e ficou muito lindo. O projeto, que é muito especial para mim, nasceu após diversas vivências espirituais e práticas integrativas de que participei ao longo da minha jornada do despertar de consciência”, afirma Paula Aliende, idealizadora da obra, que contou com um time de peso para ajudá-la a concretizar esse sonho.





VIVÊNCIAS A partir dos relatos, é possível encontrar um vasto conteúdo para o desenvolvimento pessoal de “corpo e alma”, histórias de vida incríveis, vivências, meditação guiada, exercícios na prática e autoconhecimento.

É uma contribuição com visão sistêmica do ser humano integral, no atendimento clínico, educação e pesquisa, inseridos no contexto da transmissão do conteúdo científico para fortalecer a relação médico-paciente, para profissionais que buscam mais conhecimento das práticas integrativas e para o público em geral, que deseja viver a vida com mais equilíbrio, bem-estar e presença.

“Foi com muito prazer que aceitei o convite da Paula e um grande desafio. Aprendi muito, ensinei muito e o resultado é maravilhoso. Estou muito feliz em conquistar mais essa vitória em minha vida. Também usei esse tempo de pandemia para colocar em prática nosso novo projeto, em que realizo a tripla missão de coordenar a curadoria do livro e mentorear a escrita dos autores, e ser coautora para escrever meu capítulo, ‘Missão salvar vidas: Ser humano, ciência e tecnologia”’, comenta Claudia Cardillo, curadora e coordenadora editorial do livro.

As vertentes trazidas à tona tentam proporcionar uma consciência de que você é responsável pela realidade em que vive. Não existe fracasso nem sucesso, mas ensinamentos e aprendizados. A obra busca ensinar o leitor a viver em sintonia com a gratidão, o amor e os sonhos, limpando-se de sentimentos nocivos ao corpo e à alma, como mágoa, raiva e vitimização.

“Bem viva de corpo e alma” foi lançado on-line no YouTube em dezembro de 2021, em uma noite de muita emoção para os autores. O lançamento presencial foi no último dia 10, em São Paulo.

(foto: Reprodução)

“Bem Viva

de corpo e alma”





Idealizadora: Paula Aliende

Editora: Literare Books

33 págs

Preço sugerido: R$ 44,90

