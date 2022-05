Suco de uva: saiba por que devemos consumi-lo regularmente

Por ser rico em flavonoides, o suco de uva tem efeitos anti-inflamatórios e antitumorais (foto: Willfried Wende/Pixabay )





Mas atenção. Ao contrário dos industrializados e vendidos em caixas ou pacotes, o suco integral é produzido utilizando a fruta inteira, incluindo casca e semente , e essa forma de produção garante que todas as propriedades serão aproveitadas e estarão presentes na bebida.









1 - Mais qualidade de vida





“Por ser rico em flavonoides, que têm efeitos anti-inflamatórios e antitumorais, o suco de uva integral reduz a ação dos radicais livres, o que auxilia na regeneração das células e ajuda a prevenir doenças relacionadas à saúde da mulher”.

2 - Prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e controle do colesterol





“Os polifenóis, micronutrientes derivados das plantas, estão presentes no suco por causa da uva. Essa substância é muito conhecida por proteger contra doenças crônicas, cardíacas e controlar os níveis de açúcar no sangue”.





Ainda segundo Camila Garrett, alguns estudos relacionam a procianidina, presente no extrato da semente de uvas, como uma substância que não só previne o câncer, como também diminui os efeitos colaterais da quimioterapia na saúde. Essa substância tem propriedades antioxidantes que protegem as células.





3 - Sistema imunológico e digestão em dia





“Como o suco de uva integral é rico em vitamina C , seu consumo melhora o funcionamento do sistema imunológico, já que aumenta as defesas do organismo. Além disso, a uva também é rica em vitaminas do complexo B, D, E e K, que ajudam a garantir o bom funcionamento das células”.





Uma das reações causada pelo consumo da uva é a liberação de óxido nítrico, substância essencial para relaxar as paredes do estômago. “Por isso, uma taça de vinho antes ou após das refeições potencializa a absorção de nutrientes dos alimentos. Mas nada impede que a bebida alcoólica seja substituída pela opção do suco integral”.

O período ideal das uvas é longo, começando em dezembro e se estendendo até julho, com a chegada do inverno. Entre os meses do outono, porém, algumas variações estão na forma ideal para consumo. Rica em antioxidantes, como taninos, resveratrol, flavonoides e outros compostos que fazem muito bem para o organismo, a fruta traz inúmeros benefícios à saúde.