Vitamina C e imunidade

A vitamina C é essencial para o organismo, sendo cofator para o funcionamento de enzimas que atuam na síntese de colágeno, carnitina e neurotransmissores, além de ser antioxidante. Muito popular como vitamina importante para o sistema imunológico, a vitamina C ajuda a fortalecer as defesas do organismo. Segundo o cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, seu papel na síntese de colágeno contribui para o fortalecimento da barreira epitelial, que impede a entrada e a contaminação por micro-organismos. Além disso, seu papel antioxidante é importante para otimizar o funcionamento de células do sistema imunológico e equilibrar a formação de agentes oxidantes que surgem durante a resposta inflamatória, e que em excesso podem levar a danos no organismo. No mercado, podemos encontrá-la em comprimido, na forma líquida ou em gomas, método alternativo e eficaz para crianças e idosos. Mas o principal aporte deve ser o de ingestão dos alimentos que são fonte da vitamina, como acerola, laranja, limão, brócolis e pimentão.









COVID-19: estou curado. Quando trocar a escova

de dentes?

Uma das preocupações atuais frente à pandemia são os

cuidados com a higienização das mãos, alimentos e ambiente.

Mas a saúde bucal também é essencial, visto que a boca é uma das portas de entrada para a COVID-19. É recomendável por

dentistas que a escova de dente seja trocada de três em três meses.

"As cerdas ficam úmidas, mesmo que secas após o uso,

e esse ambiente úmido ajuda na proliferação de bactérias", explica Luanna Coelho, cirurgiã-dentista da Clínica Odontológica Studio Del Dent. Entretanto, quando contraída alguma doença inflamatória, como a gripe, a dentista indica a troca logo após o pico inflamatório. "Parou de sentir os sintomas, já troque a escova", pontua.

E com o coronavírus não é diferente. Assim que o indivíduo estiver recuperado da doença, a troca do objeto tem que ser imediata.

“É importante realizar a troca após o pico inflamatório.

Depois que não estiver sentindo mais sintomas, aconselho realizar nova troca depois de 30 dias para evitar reinfecção", finalizou.













Inverno pode intensificar

dores no corpo

Você já percebeu que durante o inverno você sente mais dor, sobretudo

no período da noite? Isso se deve à contração das artérias e arteríolas

em resposta ao frio, diminuindo o aporte de sangue para os pés.

O paciente que já tem a circulação comprometida sofre com restrição

ainda maior do fluxo sanguíneo no inverno, explica o fisioterapeuta André Ribas. Essa dificuldade na circulação ocorre pelas placas de gordura, causando

obstrução nas artérias dos tabagistas, hipertensos, diabéticos e dislipidêmicos. “Também devido ao frio ocorre o aumento da viscosidade do líquido sinovial.

Isso promove mais dor e rigidez no local”, completa. Além disso, pode ocorrer o fenômeno de Raynaud, que é a vasoconstrição nas artérias dos dedos da mão

e pé e arteríolas cutâneas, como resposta excessiva ao frio e estresse emocional.

“A pele fica fria, pálida ou arroxeada. Podem surgir dor e formigamento”,

explica André. O fisioterapeuta chama a atenção para a importância de manter hábitos saudáveis e ficar atento a sinais de anormalidade. “É importante manter o foco nos exercícios físicos e manter o corpo hidratado, evitar bebidas alcoólicas, cigarro e roupas apertadas, além de fazer pausas para se alongar.”









Paçoca saudável

A nutróloga Karla Confessor, pós-graduada

pela Associação Brasileira de Nutrologia, ensina

uma receita deliciosa de paçoca. Além de saborosa,

a receita é saudável. Confira:

*Rende 20 unidades. Em média 150 calorias cada





Ingredientes:

» 6 colheres de sopa de amendoim torrado sem casca e sem sal

» 1 colher de sopa de óleo de coco líquido

» 4 colheres de sopa de açúcar de coco, demerara ou mascavo

» 1/3 xícara de chá de farinha de aveia ou amêndoas





Modo de preparo:

» Em um processador ou liquidificador, bata o amendoim até formar uma farinha bem fina. Transfira-o para uma tigela e adicione a farinha, o açúcar e o óleo. Misture tudo muito bem com o auxílio de uma espátula, até formar uma mistura homogênea. Para moldar a paçoca, utilize um molde no formato que desejar. Leve as paçocas à geladeira por 20 minutos e pronto. Sua paçoca saudável está pronta para ser conservada por até uma semana em temperatura ambiente e até 15 dias na geladeira.













Gatilho para as alterações metabólicas

Ainda que o estresse seja fundamental para a sobrevivência, os efeitos dos mediadores induzidos pelo estresse podem ter resultados negativos, como variações na pressão arterial, dores difusas pelo corpo e problemas gastrointestinais, afetando a saúde mental, podendo levar a ataques de pânico e depressão. “O estresse aumenta hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina. As consequências endócrinas do efeito aumentado dos glicocorticoides incluem ganho de peso com acúmulo de gordura visceral, o que causa alterações nos parâmetros que compõem a síndrome metabólica”, explica Claudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia. Além disso, em condições de estresse, angústia e distúrbios emocionais, a comida se torna uma “muleta” ou refúgio. Alguns alimentos ativam o sistema límbico no cérebro, região envolvida com o mecanismo de “ganho e recompensa”, aumentando a glicose, por exemplo.