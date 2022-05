Conta-gotas

(foto: arquivo pessoal) Bioestimuladores de colágeno corporais A perda de colágeno tem como consequência o aumento da flacidez da pele e não é só a do rosto. Infelizmente, todo o corpo acaba sofrendo. Atualmente, entretanto, graças aos avanços da estética, existem bioestimuladores injetáveis que conseguem reverter essa flacidez. “Eles são substâncias que estimulam as células (fibroblastos) do próprio corpo na produção de colágeno e podem ser aplicados na região abdominal, flancos, braços, glúteos e parte interna da coxa”, explica o biomédico, professor universitário e fisioterapeuta dermatofuncional Thiago Martins. Para que o tratamento tenha resultados efetivos, o profissional reitera que é fundamental ter uma rotina de hábitos saudáveis, com a ingestão de uma alimentação equilibrada e prática de atividades físicas.

O Hospital Evangélico de Belo Horizonte acaba de lançar a cartilha "Prepare-se para a jornada do acesso vascular". O nefrologista Thiago Lemos Cerqueira, coordenador de ensino, pesquisa e inovação em saúde do hospital, explica que a cartilha e um vídeo foram criados para auxiliar os pacientes e seus familiares a lidarem com doenças renais crônicas e os procedimentos que antecedem o início das sessões de hemodiálise. “Quando a pessoa começa o tratamento bem preparada, as chances de complicações e faltas às sessões caem, bem como o nível de ansiedade em relação aos resultados e ao desconhecido.”

Nem muito, nem tão pouco





Sem desperdícios e nem malefícios. Tudo em exagero faz mal, por isso a médica Adriana Vilarinho, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta para a quantidade adequada de produtos a serem utilizados na rotina de skincare. “Em excesso, os produtos podem causar irritação, alergia e até oclusão dos poros, o que leva à acne. Usar menos produto que o necessário é igualmente ruim, já que quantidades insuficientes podem não surtir efeito ou levar um tempo maior de tratamento para alcançar os objetivos desejados”, afirma a especialista. Para ajudar a entender melhor, a médica revela as quantidades ideais:





· Hidratantes faciais: correspondente a uma moeda de 50 centavos

· Cremes de tratamento: moeda de 10 centavos

· Cremes para a região dos olhos: um grão de arroz por pálpebra

· Sérum e produtos em gel: um grão de ervilha

· Protetor solar: uma colher de chá por região

· Hidratante corporal: uma colher de sopa para cada perna e uma colher de sopa para os braços e para o tronco

Ômega 3, gordura boa para a memória





Conhecido como óleo de peixe, o ômega 3 é um tipo de gordura saudável que tem ação anti-inflamatória. “O ômega 3 é um excelente aliado no combate à inflamação e redução dos níveis de colesterol”, explica o nutricionista André Nascimento, professor da Uninassau Recife. O composto orgânico também evita a produção de coágulos no sangue, auxilia no tratamento do diabetes e reduz inflamações musculares causadas por atividade física, além de ajudar na saúde dos olhos, por conta do DHA, um de seus compostos, responsável pela formação de imagens. André ainda destaca que o nutriente é importante em todas as fases da vida, sendo benéfico para todas as idades.

Osteoporose X implante dentário





Segundo o Ministério da Saúde, mais de 10 milhões de brasileiros são afetados pela osteoporose, condição de saúde que enfraquece os ossos. Bruna Ghiraldini, doutora em implantodontia, explica que uma dúvida comum entre pessoas que sofrem desse problema é se podem fazer implantes dentários. Felizmente, ela afirma que a grande maioria dos pacientes pode realizar o procedimento sem medo. “Isso acontece porque, em geral, a osteoporose não causa alterações nos ossos da face e, sendo assim, a taxa de sucesso, após a instalação dos implantes, é praticamente a mesma dos indivíduos não afetados pela condição. Mas é essencial que o profissional investigue e peça exames ao paciente, para eliminar quaisquer dúvidas”, conclui a especialista.