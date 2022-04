Aluna de MG cria dispositivo para quem tem Disfunção Temporomandibular

Mandíbula é uma das regiões do corpo mais usadas ao longo do dia (foto: Pexels/Divulgação )

A tensão nos músculos da face torna-se muitas vezes insuportável. Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, a Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida como "um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM), formada pelo côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, e estruturas associadas".

A aluna Natália Borges, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da PUC Minas, desenvolveu um dispositivo para que a pessoa possa massagear os músculos da Articulação Temporomandibular e minimizar os efeitos da DTM. "Ao estudar e atender indivíduos com DTM percebi o quanto se beneficiariam de um dispositivo que pudesse tratar as dores musculares dos mesmos, daí o estímulo para criá-lo", declara.

O dispositivo, criado sob orientação do professor Paulo Isaías Seraidarian, tem a forma de um Y e foi criado com três hastes de alumínio, com roscas nas duas pontas, um cabo com três encaixes de rosca interna para suportar as hastes e três suportes com eixos centrais para sustentar os objetos esféricos deslizantes (bolinhas de madeira, plástico ou borracha), para massagear os músculos da ATM.

Os dois encaixes laterais no cabo do dispositivo devem ser usados quando se deseja massagear os dois lados da face simultaneamente. O encaixe central deve ser usado quando o tratamento for realizado para um único ponto da face. As hastes podem ser moldadas de acordo com a largura da mandíbula de cada paciente, para garantir a pressão adequada durante o procedimento de massagear.

Dispositivo para aliviar os sintomas da DTM (foto: PUC Minas/Divulgação )

Natalia, que também é fisioterapeuta e professora da disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais, explica que a massagem é uma técnica usada há muitos anos, e tem por objetivo promover o alívio de dor, pois favorece o aumento do aporte sanguíneo para a musculatura e a inibição da via nervosa condutora do impulso doloroso. "Nós usamos muito essa região durante o dia, seja para falar, respirar ou deglutir, por exemplo. Vários músculos participam dessa biomecânica dos movimentos, quando eles se apresentam tensos, dores nos mesmos ou na face podem ser sentidas, mas podem ser aliviadas com a massagem", salienta.

Os sintomas mais comuns da Disfunção Temporomandibular, esclarece Isaías, são limitação da abertura da boca, rigidez - especialmente ao acordar e luxação, popularmente conhecida como "queixo caído". "São várias as razões para a origem dessa disfunção, como muscular, ligamentosa, degeneração da articulação e genética, por exemplo. A condição requer um tratamento multidisciplinar para aliviar seus sintomas, e o dispositivo foi uma ótima criação para ajudar no alívio dos mesmos", finaliza o especialista.

O dispositivo é um exemplo de invenção para a qual a PUC Minas solicitou ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o registro de patente. Um dos maiores interesses de um investidor é que o conhecimento esteja protegido, patenteado, para que se possa investir em segurança. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação (PROPPG) da PUC Minas, dá apoio ao registro da patente, do software, a fim de proteger o conhecimento gerado na Universidade.