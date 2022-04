Abril Azul Claro: um alerta sobre o câncer de esôfago

(foto: Naturalherbsclinic/Pixabay )

O Brasil registra, a cada ano, 11 mil novos casos de câncer no esôfago, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esse é o tema da campanha Abril Azul Claro. E é um problema que pode passar despercebido, a princípio, já que os sintomas se parecem com outros desequilíbrios. Um dos sinais de que algo está errado é a dificuldade em engolir alimentos (disfagia). Entre as manifestações iniciais da doença, também estão dor na região central do peito, náuseas, vômitos e falta de apetite.A oncologista clínica da Cetus Oncologia Patrícia Azevedo informa que a neoplasia responde pela sexta maior incidência em homens e a décima quinta em mulheres, ou seja, é mais recorrente na população masculina. Entre os fatores que podem ser um gatilho para o aparecimento do distúrbio, a médica cita tabagismo (responsável por 25% dos cânceres de esôfago) e ingestão de álcool, entre outros hábitos de vida descontrolados. Nessa lista, também estão a obesidade, a doença do refluxo e o papilomavírus. "Logo, para se prevenir é necessário buscar melhores hábitos de vida que se opõem a esses fatores de risco", salienta a oncologista.Diferente de como acontece com outros tipos de câncer, como de mama ou cólon, para os quais existem exames de rastreamento (mamografia e colonoscopia, nessa ordem), não há como saber se o câncer de esôfago já se manifestou, e por isso mesmo, no começo, é um transtorno que aparece de forma silenciosa. Ao longo do desenvolvimento da doença, aí sim, os sintomas começam a se tornar mais claros.O diagnóstico se dá através da endoscopia, exame considerado de caráter invasivo. O procedimento procura possíveis lesões no tubo digestivo e, se realmente estiverem presentes, uma biópsia é feita no mesmo momento do exame. "Mas a endoscopia realizada rotineiramente como forma de prevenção não é indicada, visto que os riscos do procedimento se sobrepõem aos benefícios. Não há, portanto, até então, um método de rastreio recomendado", pondera Patrícia Azevedo.O tratamento varia conforme cada paciente. Pode incluir endoscopias e cirurgias, ou quimioterapia e radioterapia. "Em estágios iniciais podemos indicar tratamento endoscópico e cirurgia. Conforme o avanço da doença, podem existir algumas combinações de tratamento", diz a especialista. Se as terapias forem iniciadas precocemente, a chance de cura pode passar de 80%.