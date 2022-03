'Van de Viagem', casal realiza sonho de dar a volta ao mundo

Consuelo e Pedro redirecionaram suas economias para realização do sonho (foto: VanDeViagem/Divulgação)





Já pensou em focar todos seus esforços em prol de um objetivo? Este é o caso do administrador Pedro, de 29 anos, e sua esposa, a fisioterapeuta Consuelo, de 28 anos. O casal colocou recentemente em prática, o sonho que há anos eles vinham cultivando: construir um motorhome e dar uma volta ao mundo.









A ideia é passar pelos 5 continentes em um período esperado de 3 a 4 anos, no entanto, ambos afirmam não estarem presos a isso. "É claro que foi preciso fazer um planejamento para a viagem, mas quisemos construir um roteiro mais livre para conhecer novos lugares, culturas e pessoas".





"Nosso plano é aumentar nossas parcerias, levando mais marcas para dar a volta ao mundo com a gente" (foto: VanDeViagem/Divulgação)





História de amor





Os dois se conheceram em janeiro de 2014, no Deserto do Atacama - Chile. Pedro, brasileiro, estava fazendo um "mochilão" com amigos, enquanto Consuelo também viajava com as amigas. Coincidentemente, o casal contratou o mesmo tour de 4 dias para o Salar de Uyuni. Pedro e Consuelo disseram que desde o primeiro momento, houve uma troca muito grande entre eles, mesmo que não falassem o mesmo idioma.





"Logo depois, trocamos mensagens e, após 6 meses, começamos a namorar à distância. Ficamos em ponte aérea entre Chile e Brasil até 2017, e depois moramos juntos. Em janeiro de 2021, nos casamos", conta Pedro.









@vandeviagem





Em 2018, o casal tinha uma página no Instagram chamada @escala.aerea, na qual compartilhavam fotos, vídeos e experiências das viagens esporádicas que faziam. Foi só em janeiro de 2021, entretanto, que eles mudaram o nome para @vandeviagem, colocando em prática o sonho de antes. Em fevereiro de 2022, eles deram início a volta ao mundo.





Pedro e Consuelo compraram uma ambulância em outubro de 2020 e a reformaram por conta própria. Sem a ajuda de profissionais, os dois aprenderam tudo pela internet, o que ajudou nas economias, além de prepará-los para imprevistos futuros.





"Na verdade, tínhamos planejado um casamento para o final de 2020, porém, com a pandemia, tivemos que desmarcar e acabamos redirecionando nossa reserva econômica para a realização desse projeto. Durante a construção do motorhome, economizamos bastante, basicamente todo nosso salário era destinado para a compra de materiais", contam.





Construção do motorhme (foto: VanDeViagem/Divulgação) Consuelo com a ambulância que compraram (foto: VanDeViagem/Divulgação)





Colocando em prática o sonho de muitos, Pedro e Consuelo dão alguns conselhos para quem tem essa vontade. "Costumamos falar que para fazer um projeto desse, basta se planejar, é um pouco complicado colocar um preço em um sonho, pois sonhos não têm preços, devem ser apenas realizados".





Na página do Instagram e em seu blog, também chamado Van de Viagem, os dois compartilham toda sua trajetória e realizações, com dicas do tipo "Como documentar para Motor casa no Rio de Janeiro" ou "Como foi fita a elétrica", além de vídeos, a rotina do casal e as mais belas fotos, permitindo que você fique por dentro de tudo.





Consuelo e Pedro contam que ainda se sentem vivendo em um processo de adaptação. Eles compartilham seus diversos sentimentos, desde medo, saudade, ansiedade, felicidade, realização. "Nossa vontade de conhecer novos lugares e culturas supera qualquer adversidade. Além disso, sabemos que a base para que tudo funcione é o amor e o respeito em nosso relacionamento, já que conviveremos 24h por dia em um motorhome de 8m²", finaliza o casal.