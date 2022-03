Tome cuidado com a combinação entre ioga e alongamentos

Alongamentos não realizados de maneira adequada podem gerar prejuízos para o quadril (foto: Pixabay)



Ioga e alongamento podem

destruir as articulações





Os alongamentos são práticas recomendadas para manter a saúde física e mental. Porém, se não forem realizados de maneira adequada, o que seria benefício pode gerar prejuízos para o quadril. De acordo com o médico ortopedista David Gusmão, especialista em tratamentos do quadril, para realizar um alongamento deve-se considerar primeiramente músculos e tendões e, em um nível secundário, pode-se alongar a cápsula articular de uma articulação. “Existem pessoas que foram rotuladas como sendo muito ‘duras’. Isso é um rótulo muito errado, pois existem pessoas que, por conta do formato de uma articulação, não conseguem realizar determinado movimento”, explica.

Tratamentos alertados para a saúde do pênis (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 27/5/19)

Sintomas no pênis que devem servir de alerta





Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia apontam aumento de 1.604% nas amputações de pênis no Brasil nos últimos 14 anos. A amputação, em grande parte dos casos, é resultado da demora no diagnóstico de doenças, já que geralmente homens não são tão atentos à saúde, negligenciam sintomas e tardam em buscar atendimento médico (foto). O urologista Carlos Bautzer, que atua no núcleo de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês e é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), destaca sintomas na região do pênis que devem servir de alerta para homens buscarem atendimento médico. Confira:





Surgimento de manchas ou lesões: sintoma mais visível aos olhos, manchas no pênis podem significar diversos problemas, desde falta de higiene até alguma infecção ou doença sexualmente transmissível.





Fluxo urinário fraco ou interrompido: a alteração no fluxo urinário do homem pode ser indicativa de câncer de próstata





Dificuldade frequente em manter uma ereção: nem sempre a dificuldade de manter a ereção na relação sexual é um problema. Porém, quando isso se torna frequente, pode ser indicativo tanto de disfunção erétil, condição que atinge mais de 10 milhões de brasileiros, quanto de problemas cardíacos.

Época de chuvas intensas e mudanças climáticas criam ambiente para o desenvolvimento de infecções respiratórias (foto: Pixabay)

Pela Saúde das crianças





A época de chuvas intensas e as mudanças climáticas constantes criam ambiente ideal para o desenvolvimento de diferentes infecções respiratórias, devido ao aumento de fungos e mofos, além da propagação de vírus e bactérias. A coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras, Ana Maria Pinheiro, alerta para as condições do clima que trazem risco para doenças respiratórias agressivas. De acordo com ela, algumas medidas podem evitar o contágio e desenvolvimento dessas infecções. “É fundamental seguir as medidas de segurança e de higiene recomendadas pelos órgãos sanitários. Uma dica é o hábito de realizar a limpeza nasal diária. Isso evita o acúmulo de secreções no canal respiratório. Outra medida importante é aumentar a ingestão de líquidos, optando também pela ingestão de alimentos leve”, recomenda.

Touca de cetim, item de beleza que se tornou o queridinho do momento, virou febre dentro da casa do 'BBB22' (foto: Gshow/divulgação)

Touca de cetim: acessório do momento





A touca de cetim, item de beleza que se tornou o queridinho do momento, virou febre dentro da casa do “BBB22” e já foi usada por diversos participantes, como Jade Picon, Brunna Gonçalves, Maria e Luciano Estevan Os benefícios do acessório vão da prevenção de queda e quebra dos cabelos ao uso para evitar o ressecamento dos fios. Apesar de ser indicada para todo tipo de cabelo, a touca de cetim beneficia mais as pessoas que têm cabelos crespos ou cacheados, devido à sua funcionalidade relacionada à definição e à redução de frizz (fios arrepiados). “Um dos principais problemas dos cabelos crespos ou cacheados é a falta de hidratação, principalmente nas pontas dos fios. É exatamente nessa situação que a touca pode ter uma função importante, porque ajuda na retenção de umidade, cumprindo o papel que o cabelo não consegue exercer”, afirma Kika Chammas, farmacêutica, especialista em cuidados capilares e fundadora da Dermare, marca brasileira de dermocosméticos para tratamentos estéticos, faciais e corporais.

Grupo de pesquisa busca cuidadores de idosos





O grupo de pesquisa Sistemas Cognitivos Artificiais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) busca 380 cuidadores de idosos para um estudo inovador no Brasil. Trata-se da pesquisa “Estudo observacional para avaliação do conhecimento de familiares e cuidadores de idosos sobre comprometimento cognitivo e síndromes demenciais como suporte ao desenvolvimento de sistemas digitais”. Entre as síndromes citadas, estão Alzheimer, Parkinson e Lewy. Para viabilizar o trabalho, foi elaborado questionário, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Unifesp, a ser aplicado junto aos cuidadores em módulo digital. São necessários 380 profissionais ou pessoas atuando na atividade para responderem ao questionário de forma voluntária. Entidades que reúnem ou representam cuidadores também podem colaborar compartilhando esse pedido. O questionário é acessado on-line por meio do link https://redcap.epm.br/surveys/s?=KC4T88CNL79P4E8R. Dúvidas e esclarecimentos podem ser encaminhados pelo e-mail alexandre@libris.com.br.