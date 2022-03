Hospital Universitário Ciências Médicas - MG realiza ação no Dia Mundial do Rim (foto: HUCM/Divulgação)

O Hospital Universitário Ciências Médicas MG (HUCM-MG) realiza, amanhã (10) , ações para celebrar o Dia Mundial do Rim, por meio de atendimento e orientação à população. O evento ocorrerá no próprio hospital, no bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, das 9h às 16h.

Uma equipe formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas e estudantes do curso de Medicina da Faculdade Ciências Médicas-MG estará na entrada do HUCM-MG para medir glicose, aferir pressão e oferecer orientação especializada sobre saúde do rim e doenças renais, que acometem uma em cada 10 pessoas no mundo, de acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

Espalhando conhecimento

A nefrologista e coordenadora da Unidade de Transplante Renal do HUCM, Patrícia Vasconcelos Lima, explica que o Dia Mundial do Rim é uma campanha educativa. “O objetivo é conscientizar as pessoas que podem ter uma doença renal da importância da prevenção, do acompanhamento e do diagnóstico precoce de lesões do rim”, afirma.

O HUCM participa anualmente da campanha, coordenada nacionalmente pela SBN, realizando ações de conscientização com a população.

Nosso objetivo é levar conhecimento para os pacientes de risco: hipertensos, diabéticos, pessoas com alguma doença cardiovascular, com histórico familiar de doença renal, obesos, idosos, fumantes e pacientes que fazem uso de medicamentos que podem comprometer a saúde dos rins Patrícia Vasconcelos Lima



No local, haverá um ponto de atendimento na entrada do hospital, em que estarão presentes médicos, enfermeiros, nutricionistas e estudantes do curso de Medicina. Eles vão, além de medir a glicose e aferir pressão, explicar os fatores de risco, orientar sobre cuidados e prevenção, dieta adequada e a importância do acompanhamento médico.

Sobre os cuidados com a saúde dos rins, Patrícia enfatiza: “É importante que a população realize exames periodicamente e em caso de alteração dos níveis de creatinina no sangue, procure um nefrologista para avaliação e monitoramento.”

Atendimento de doença renal crônica no HUCM

Desde 2008, quando foi inaugurada a Unidade de Transplante Renal, o HUCM realizou em média 58 transplantes por ano. Com o início da pandemia, houve inicialmente uma consequente redução. Mas agora, os números voltaram a crescer. Somente nos dois primeiros meses de 2022, já foram realizados 9 procedimentos.

Atualmente, o Hospital conta com mais de 70 pacientes que fazem hemodiálise três vezes por semana, com atendimento 100% do SUS. São aqueles que já têm uma doença renal instalada”, explica Dra. Patrícia Vasconcelos. A Instituição oferece também os atendimentos ambulatoriais para prevenção da doença renal crônica e para o acompanhamento daqueles pacientes que já desenvolveram a enfermidade, mas ainda não estão no estágio de hemodiálise.

Número de pacientes com doença renal crônica cresce a cada ano

De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), uma em cada 10 pessoas no mundo sofre de Doença Renal Crônica (DRC), que se caracteriza por ser uma lesão irreversível nos rins. Ainda de acordo com a SBN, o número de pacientes com DRC cresce a cada ano, existe uma perspectiva de que até 2040 ela seja a 5ª maior causa de morte no mundo. O Brasil, atualmente, possui mais de 140 mil pacientes que realizam diálise periodicamente.

*Estagiária sob supervisão