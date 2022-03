Especialista afirma 'não existe infecção genital causada pela COVID'

Resposta inflamatória da doença pode provocar disfunções sexuais (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação )

Um estudo publicado no jornal New York Times mostrou que o coronavírus pode infectar o pênis, os testículos e a próstata. Em primeiro momento, a pesquisa foi realizada com macacos rhesus, mas cientistas acreditam que o mesmo aconteça com seres humanos. A evidência explicaria a disfunção erétil sofrida por alguns homens que contraíram o vírus da COVID-19.

Muito além do trato respiratório, a COVID-19 pode causar danos a diferentes órgãos. Neste caso, o distúrbio e sintomas como disfunção erétil, relatados por alguns pacientes que contraíram o vírus, seria provocado diretamente pelo Sars-CoV-2 e não pela inflamação ou febre consequentes da doença.

José Eduardo Távora, coordenador de Urologia e Cirurgia Robótica do Hospital Vila da Serra, contudo, afirma que não existe infecção genital na COVID-19. “O que existe é uma resposta inflamatória com comprometimento a resposta imunológica acarretando uma baixa de resistência do organismo propiciando infecções secundárias e oportunísticas”, explica.

O profissional reitera que, na prática clínica, 10% a 20% dos homens infectados pelo vírus têm alguma forma de disfunção sexual. Távora esclarece que isso acontece, pois no entendimento da fisiopatologia da COVID-19 ela é uma doença do endotélio, além de outras situações de respostas inflamatórias.

“O pênis é um órgão cheio de vascularização de corpos sinusóides que entram sangue para provocar a ereção. Quando há um comprometimento do sistema endotelial vascular, o comprometimento da ereção pode estar associado, isso provavelmente associa-se a essa resposta inflamatória da doença endotelial”, finaliza o especialista.