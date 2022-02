Viva Down Fashion Day (foto: Divulgação/Klivia Borges)

Unindo moda e inclusão, o Minas Shopping vai realizar, no dia 4 de março, um desfile com pessoas com síndrome de Down. A iniciativa celebra a entrada do mês em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março) e reforça valores de igualdade e respeito. O público poderá acompanhar o 'Viva Down Fashion Day', de forma totalmente gratuita, a partir das 19h, na Praça Central (Piso 1).

No desfile, 15 jovens do Instituto Viva Down, instituição sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a inclusão de pessoas com deficiências intelectuais.Iracema Machado, diretora do Instituto, diz que "O desfile tem o objetivo de quebrar padrões de beleza e mostrar que a pessoa com síndrome de Down tem capacidade e desenvoltura para atuar em qualquer área."

A produção do desfile é de responsabilidade de Nilton Mattos, instrutor profissional de moda e consultor de imagem, que já trabalha na área há quase 40 anos. O evento seguirá todos os procedimentos recomendados contra a covid-19: os participantes e convidados deverão apresentar cartão de vacinas ou teste negativo de Covid feito em um prazo de até 72 horas.

Um passo para a representatividade

Iracema destaca que a iniciativa é mais um passo no caminho da representatividade das pessoas com a síndrome na sociedade.

"O empoderamento deles é muito grande. Não somente pelo desfile em si, mas para entenderem que podem fazer disso uma profissão. Temos três modelos assistidos pelo instituto que hoje fazem trabalhos externos. Queremos que eles tenham acesso às mais variadas atividades para que, no futuro, possam conquistar sua independência e encontrar um trabalho que gostem", comenta.

Exposição de fotos

Com foco na inclusão, o Minas Shopping também recebe, a partir desta semana, uma exposição da instituição Viva Down que reúne fotos de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. A mostra, gratuita e aberta ao público, está no piso 2.

As fotos, captadas pela fotógrafa Klivia Borges, buscam chamar a atenção do público para a necessidade de aceitação das diferenças. Estão expostas 18 fotografias, que retratam 21 assistidos pelo Viva Down e seus familiares. "É uma forma de mostrar que há beleza em todos e que pessoas com síndrome de down são capazes de fazer milhões de coisas, assim como outras pessoas ", relata Iracema.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie