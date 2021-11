Frutas, legumes e verduras - prefira alimentos da safra

(foto: Pixabay)







As frutas da estação geralmente são mais frescas, mais saborosas e mais nutritivas. “Quando comemos alimentos da maneira que a natureza planejou, desfrutamos não apenas de um melhor sabor, como também dos ingredientes adequados às necessidades do corpo com aquela época do ano, como frutas de verão com alto teor de líquidos”, ressalta a nutricionista funcional e fisioterapeuta Adriana Svaro. Alimentos da estação também costumam ter o melhor preço, o que significa que é possível comer de forma saudável sem prejudicar seu orçamento. Frutas e vegetais são fonte de vitaminas e minerais e seus sabores únicos e interessantes permitem criatividade na cozinha. Esses alimentos são ricos em fibras, baixos em calorias e gordura, e com muitos nutrientes que protegem de inúmeras doenças como diabetes tipo 2, derrame, doença cardíaca, hipertensão, câncer entre muitas outras.













Os primeiros sinais

de surdez no bebê

A surdez congênita ocorre quando a criança desenvolve a deficiência ainda na barriga da mãe. "Através do uso de medicamentos inadequados pela gestante durante a gravidez, doenças que causam a surdez adquirida, causa hereditária, infecções contagiosas como a rubéola e o uso de bebidas alcoólicas podem ocasionar má formação no ouvido", alerta o otorrino pediatra Celso Vidolin. Os pais devem estar atentos quando a criança não se assusta com barulho, ou não acorda com sons altos. "Aos 3 e 4 meses o bebê já presta atenção nos sons; dos 6 aos 18 meses já é possível localizar a fonte sonora; aos 12 meses é iniciado a produção de algumas palavras e o entendimento de ordens simples; já aos 3 anos, a criança consegue produzir algumas frases que escuta", afirma Celso. Por isso, se ela não responde quando é chamada, não diz "mamãe" entre 1 ano ou 2 anos, já pode ficar atento e marcar uma consulta com o otorrinolaringologista. Exames primordiais para o diagnóstico da surdez são o teste da orelhinha, feito nos primeiros dias de nascimento, é um teste simples e que não causa dor ou desconforto para o bebê, e o "Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE)", que registra a atividade elétrica da orelha interna (sistema auditivo periférico) até o córtex cerebral (sistema auditivo central), em resposta a um estímulo sonoro.

















Site para conscientização

do câncer de próstata

Você sabia que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens? E que cerca de 75% dos casos acontecem em homens com mais de 65 anos? A idade é o principal fator de risco para a doença, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a saúde masculina não só durante o Novembro Azul, mas por todo o ano, a divisão farmacêutica da Bayer anuncia o lançamento do site Bayer para Homens. O site lança a campanha "E aí, vai encarar? Encara de Frente", para promover conscientização e incentivar os homens a encarar os desafios de cuidar da saúde, realizando acompanhamento médico e exames de rotina. A campanha é apoiada pelo Instituto Lado a Lado pela vida. A estratégia é realizar ações de conscientização sobre saúde masculina. "Nós da Bayer estamos fortemente dispostos a ajudar os homens a se cuidarem melhor. Esta população precisa se preocupar com a saúde e entender a importância da prevenção e do autocuidado. Neste sentido, o site ‘Bayer para Homens’ apresenta conteúdos sobre temas diversos, mas principalmente sobre o câncer de próstata, comenta Rodolfo Ferreira, diretor da área

de oncologia da divisão farmacêutica da Bayer.













Romaria para o Santuário Beata Nhá Chica

O grupo de oração Beata Nhá Chica, que vai completar 10 anos em 2022, realizará uma caminhada espiritual com a Beata Nhá Chica. O evento será nos dias 18 e 19 de dezembro em Baependi, no interior de Minas, e terá momento de oração, meditação do Evangelho, reflexão, canto e a caminhada espiritual. Serão apenas 14 lugares disponíveis, saindo de Belo Horizonte, e o passaporte custa R$ 395, incluindo as passagens de ônibus ida e volta, hospedagem no hotel do Instituto Nhá Chica e café da manhã no domingo incluso. As demais refeições são a parte. A programação da viagem e a inscrição, para quem deseja parcelar, podem ser feitas através da plataforma Sympla, ou pelo PIX: 31999419389. Para outras informações, contatar o coordenador Márcio Barros no telefone (31) 99941-9380.

















Rir é o melhor remédio

O riso libera serotonina e endorfina, hormônios que são as responsáveis por gerar as sensações de bem-estar, prazer, alegria, além de diminuir o risco de doenças psicossomáticas. “Uma boa risada movimenta cerca de 80 músculos do corpo humano, e ajuda a diminuir a tensão e a intensidade das emoções negativas, como a tristeza e a raiva”, revela a psicóloga Sônia Eustáquia. Sorrir é uma forma de terapia, pois estimula várias regiões do cérebro e o condiciona para a melhora da saúde mental e para o bem-estar. “Além disso, facilita o dia a dia no ambiente de trabalho, na lida com os filhos, entre outras rotinas, quando alinhamos o bom humor com a comunicação não violenta”, esclarece Sônia. Como sorrir mais? Mesmo em meio às incertezas e a crise que ainda vivemos por conta da pandemia do novo coronavírus, é possível ter momentos descontraídos. Procure programas de humor, vídeos engraçados, eles te ajudarão a dar aquela risada espontânea e de quebra, auxiliar no bom funcionamento do seu organismo. A psicóloga também aconselha que a pessoa separe um dia para se dedicar ao lazer. “Descanse, faça coisas que goste. Isso te ajudará a sorrir mais e irá melhorar sua qualidade de vida.”