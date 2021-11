Com limitação visual, influencer mineira lança nova linha de óculos

AS

Nova coleção de óculos traz conceito de "brasilidades" e enaltece a vegetação tropical (foto: Janaína Barcelos / Divulgação )

Nesta terça-feira, 9/11, será comemorado o lançamento da nova coleção de óculos da influencer e vice miss Brasil Janaína Barcelos.

A nova coleção de verão foi produzida e registrada em Pernambuco, trazendo conceitos de “brasilidades” e enaltecendo as cores da vegetação tropical. Daí o seu nome, Tropicália. Serão 15 modelos de óculos com nomes escolhidos por Janaína para homenagear as praias e cidades onde ela fotografou.

Janaína Barcelos é jornalista, palestrante, presidente fundadora do Instituto holofotes e embaixatriz do diagnóstico precoce de doenças degenerativas da visão. A Miss São Paulo 2018, Miss Minas Gerais e Vice Miss Brasil 2013 foi premiada pelas Câmaras de São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades pela conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças visuais.

Portadora da Retinose Pigmentar, Janaína enfrentou muitas dificuldades no seu cotidiano. Mas, foi através desses desafios que ela decidiu juntar seus dois universos, a moda e a saúde visual, e criou sua própria marca de óculos.

A empresária acredita que é possível e necessário buscar por uma vida de qualidade, mesmo tendo limitações visuais. Dessa forma, ela está lançando mais uma de suas coleções que concilia conforto, beleza e um ótimo custo-benefício.

'O propósito da marca também é ser acessível. Do mesmo lugar que sai Hugo Boss e Carolina Herrera, saem os meus produtos', conclui (foto: Janaína Barcelos / Divulgação )

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram