Especialista esclarece principais mitos sobre a saúde dos olhos; veja mais

Falta de informação é uma das principais causas de deficiências oculares (foto: PxHere/Reprodução ) A era da desinformação, alimentada pela propagação de informações falsas, é um dos fatores que colaboram com o alto número de pessoas com problemas de visão no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 60% e 80% dos casos de cegueira no mundo são evitáveis ou tratáveis.









Com um maior acesso a informações, a busca por atendimento médico seria maior. Com isso, cresceriam as chances de corrigir o problema ocular antes de evoluir para um quadro grave. É o que afirma o oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais, Aquiles Gontijo.





Segundo o especialista, o cenário se agravou ainda mais ao longo da pandemia da COVID-19. “Exames importantes deixaram de ser feitos, bem como tratamentos, como é o caso do glaucoma, que exige um acompanhamento contínuo”, afirma.





Doenças como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, erros de refração não corrigidos (miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia) e degeneração macular estão entre as principais causas de cegueira e baixa visão em todo o mundo.





Com isso, algumas das “fake news” mais comuns que circulam nas redes sociais foram esclarecidas pelo médico oftalmologista.





Ler à noite pode causar câncer nos olhos?





Ler no escuro exige apenas um esforço maior, pois a pupila dilata e dificulta o nosso foco visual. Alguns estudos relatam que em pacientes míopes pode gerar um estímulo que aumenta a miopia, por isso não é recomendável a leitura em ambientes completamente escuros.





“Para reduzir este risco e melhorar o conforto visual do indivíduo, com ou sem distúrbios de visão, a recomendação é usar um abajur ou uma luminária, mesmo que pouco brilhantes”, explica Gontijo.





Ginástica nos olhos previne ou cura doenças oculares?





A resposta é não. A musculatura para o movimento dos olhos está em constante atividade, portanto não necessita de exercícios que não previnem doenças. “Nenhum tipo de exercício previne vista cansada ou catarata, como é dito amplamente por profissionais que não são oftalmologistas”, esclarece.





No entanto, em alguns casos de estrabismo pode ser recomendado realizar um exercício específico de “juntar os olhos” para amenizar o quadro, devendo ser prescrito por um estrabólogo.





Ler dentro de veículos em movimento causa descolamento de retina?





Especialista esclarece principais mitos sobre os motivos das doenças oculares (foto: Pigsels/Reprodução ) A retina não descolará em decorrência de uma leitura ou do movimento de um veículo. “Ler dentro de veículos pode causar náusea nas pessoas. Apenas isso”, afirma o médico.





Os principais fatores de risco do descolamento de retina são envelhecimento; retinopatia diabética, oclusão de veia retiniana; alta miopia e trauma.





Existe remédio que cura ou previne a catarata?





Para Gontijo, hábitos saudáveis podem postergar seu aparecimento. No entanto, a possibilidade de curá-la desta forma, até o momento, não foi comprovada pela ciência.





“Alguns remédios podem até causar a catarata, mas jamais prevenir”, alerta o médico. Atualmente, o único tratamento para a doença é a cirurgia.





Coçar os olhos faz mal?

Sim. “Coçar os olhos é contraindicado em qualquer situação”, frisa o especialista. A fricção constante da córnea danifica suas fibras, o que pode aumentar o grau de astigmatismo ou desencadear ou agravar o ceratocone.





O ceratocone é uma condição degenerativa e progressiva da córnea, hereditária, que se caracteriza por um afinamento e deformação desta membrana. O quadro pode levar ao aparecimento de miopia e elevado grau de astigmatismo irregular e acentuada baixa da acuidade visual.





Alimentos e vitaminas têm efeito benéfico para os olhos?

De acordo com o especialista, se os níveis de vitaminas e minerais estiverem abaixo do normal é importante fazer uma reposição, pois os nutrientes são benéficos para o organismo, incluindo os olhos. “Com a devida avaliação médica”, pontua.





O excesso de vitaminas pode sobrecarregar o organismo e ser prejudicial em alguns casos, logo seu consumo deve ser feito se houver indicação médica.





Compartilhar toalhas, maquiagem e óculos pode trazer danos aos olhos?

Compartilhar toalhas, maquiagens e óculos deve ser evitado, não só em tempos de pandemia. “Se alguém estiver com conjuntivite, porém sem sintomas iniciais, pode transmitir”, compartilha.





O mesmo é válido para qualquer outra infecção ocular. O ideal é sempre ter em mãos os próprios objetos de higiene pessoal.





Quem tem hipertensão pode ter pressão intraocular alta?





O glaucoma é uma doença grave que surge na sequência do aumento da pressão intraocular, contudo a pressão do olho não está associada à pressão do sangue, logo a hipertensão não causa glaucoma diretamente.





“Pessoas hipertensas apresentam maior chance de desenvolver outras doenças oculares e estas, sim, podem causar glaucoma”, informa o oftalmologista.