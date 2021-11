Outubro Rosa passou, mas conscientização deve continuar

AS

Taxa de incidência do câncer de mama é o dobro em mulheres mais velhas (foto: Pixabay. Cancer de mama.)

Outubro Rosa já passou, mas a conscientização e prevenção ao câncer de mama devem ser diários. E a atenção deve se redobrada quando se trata de mulheres que estão na terceira idade. A Sociedade Brasileira de Mastologia divulgou que o risco de aparecimento do câncer de mama aos 75 anos é o dobro do apresentado por mulheres com 50 anos.

Apesar da alta taxa, a maioria dos casos ainda é diagnosticada tardiamente, quando o tumor é palpável (com mais de dois centímetros). Além disso, cerca de 20% das pacientes apresentam subtipos agressivos da doença, o que agrava a situação.

O resultado disso tudo é assustador: cerca de 20% das pacientes com mais de 70 anos com câncer de mama inicial morrem da doença. Quando o estágio do tumor é mais avançado, a mortalidade alcança 40%.

Os especialistas da Oncomed, clínica especializada na prevenção e no tratamento das doenças neoplásicas, em BH, reforçam a necessidade do cuidado e da realização dos exames periódicos, não só durante o Outubro Rosa, e, sobretudo, para as mulheres acima de 70 anos.

“Outubro Rosa é um mês de muita reflexão e ação, é o mês de a gente abordar a forma de rastrear, prevenir e tratar canceres extremamente comuns na nossa população, tanto o câncer de mama quanto o de colo de útero. Claro que não podemos tratar essas ações em apenas um mês, por isso a importância de se estar sempre atenta, fazendo exames e se tocando”, conclui o ginecologista Eduardo Siqueira.

