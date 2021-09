Descubra maneiras de rejuvenescer as mãos

(foto: Holding Comunicação / Divulgação )

Na hora de realizar os cuidados com a pele, o foco é sempre o rosto e as pessoas acabam esquecendo que a pele do restante do corpo também envelhece, às vezes, até mesmo antes do rosto, como é o caso das mãos.

Os cuidados com essa parte do corpo acabam passando despercebidos ao longo da vida, mas com o passar dos anos, é a uma das regiões que mais delatam o envelhecimento, além de ser bastante suscetível aos danos ambientais, como a poluição e a exposição solar.

Por isso é muito importante estar atento aos cuidados das mãos, caso isso vá te incomodar no futuro. E fique tranquila, se você não realizou os cuidados com essa área ao longo da vida, ainda pode ter mãos jovens novamente. Hoje, existem uma série de procedimentos capazes de tratar cada uma das alterações que prejudicam a aparência dessa região.

Confira o procedimento mais indicado para cada uma delas:

Mãos flácidas e enrugadas:

Para preencher as mãos que apresentam um aspecto enrugado e flácido pode-se apostar, por exemplo, na aplicação de bioestimuladores de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio.

“A hidroxiapatita de cálcio é um produto industrializado que é injetado nas mãos através de cânulas, promovendo preenchimento e estimulando o colágeno da região por cerca de 18 meses”, afirma o cirurgião plástico Paolo Rubez.

Pele ressecada :

O ressecamento da pele das mãos é um grande problema que surge devido ao processo de envelhecimento. Felizmente, é possível contorná-lo através da aplicação de Skinbooster. “O Skinbooster consiste em injeções de ácido hialurônico não reticulado, que, ao contrário da substância utilizada em preenchimentos, não promove volume, mas sim atrai água para a pele, melhorando a hidratação, o viço e a textura.”, destaca a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Manchas nas mãos:

Com o passar da idade é comum notarmos também o surgimento de melanoses solares nas mãos, pequenas manchas acastanhadas popularmente conhecidas como manchas senis. Mas é possível tratá-las através da realização de procedimentos como a luz intensa pulsada.

“A luz intensa pulsada é um dos tratamentos mais eficazes para esse tipo de alteração, pois emite feixes de luzes com diferentes comprimentos de onda para atingir exatamente a melanina e eliminar as manchas. Ao mesmo tempo, o tratamento também é capaz de estimular a produção de colágeno nas mãos, melhorando assim o viço e a espessura da pele na região para promover rejuvenescimento”, explica o dermatologista Daniel Cassiano, da Clínica GRU e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Veias aparentes:

Quem apresenta veias muito aparentes nas mãos pode apostar na realização de procedimentos como a escleroterapia e o endolaser, que trazem excelentes resultados.

“Na escleroterapia é aplicada uma espuma com um produto um pouco mais forte para tirar as veias da mão. Feito com duas seringas e uma torneirinha de rosca, esse produto é aplicado na veia a ser tratada, sempre guiado por ultrassom para acompanhar a progressão. Conforme a espuma entra em contato com a parede do vaso é criado um processo inflamatório intenso que cicatrizará a veia, tornando-a um cordão fibroso que se desconectará da circulação”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Já no caso do endolaser, a veia da mão é puncionada e uma fibra é inserida em seu interior por meio de um introdutor. "Uma ponta da fibra é posicionada no interior da veia e a outra extremidade é conectada a um aparelho de laser ou radiofrequência que liberará energia para queimar a veia. A fibra então é retirada lentamente enquanto a veia é cauterizada. O interessante é que a veia não é retirada, também se transformando em um cordão fibroso que não participa mais da circulação”, comenta a cirurgiã vascular.

Rejuvenescimento global:

Para quem sofre com diversos sinais do envelhecimento nas mãos, a boa notícia é que não é preciso realizar todos os procedimentos descritos acima. Hoje, já existem equipamentos como o Surgical Derm, que é capaz de combater uma série de alterações com um único procedimento.

“O Surgical Derm é um plasma endodérmico que penetra na pele através de furinhos microscópicos e, ao alcançar a derme, se espalha para renovar o tecido cutâneo de dentro para fora”, afirma o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Porém, de nada adianta investir em procedimentos para rejuvenescer as mãos e seguir sem realizar a rotina diária de cuidados com essa região. Para manter as mãos jovens é indispensável, por exemplo, sempre usar luvas ao mexer com produtos de limpeza, evitar produtos excessivamente abrasivos para lavar as mãos e, principalmente, investir na hidratação diária e na fotoproteção da região.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram